سالم بن سلطان القاسمي يحتفظ برئاسة الاتحاد الآسيوي للمبارزة

احتفظ المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للمبارزة برئاسة الاتحاد الآسيوي للمبارزة للدورة الثانية على التوالي للفترة 2024-2028 بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في العاصمة الأوزبكية طشقند، بتزكيته بالإجماع من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، بحضور ممثلي 37 دولة من القارة الصفراء.

وأعرب المجتمعون عن تقديرهم لدولة الإمارات وثقتهم في مرشحها المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي لما قدمه من عطاء مشهود في قيادة دفة الاتحاد الآسيوي إلى آفاق رحبة.

من جانبه أهدى المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي فوزه إلى القيادة الرشيدة التي لم تدخر جهدا في تقديم الدعم والرعاية لأبناء الإمارات في كافة المجالات، والقطاع الرياضي على وجه الخصوص.

وأضاف :" فوزي بالمنصب لولاية ثانية يأتي نتيجة لعمل دؤوب ودعم كبير من قيادتنا الرشيدة، وأتوجه بالشكر إلى الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للمبارزة على ثقتها، ونعد الجميع باستمرار مسيرة التطوير للعبة في أرجاء القارة، كما نشكر الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على دعمهما المستمر لمبارزة الإمارات بما قادها إلى النجاح والتطور ".