39 ميدالية تتوج منتخب الإمارات بلقب بطولة غرب آسيا للكاراتيه



توج منتخبنا الوطني للكاراتيه بلقب بطولة غرب آسيا للكاراتيه «كاتا وكوميتيه»، المقامة حالياً في نادي الشارقة الرياضي، ونظمها اتحاد غرب آسيا بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكاراتيه ومجلس الشارقة الرياضي، وجاء تتويج منتخبنا باللقب لأول مرة في تاريخه بعدما تصدر الترتيب العام للبطولة وفرض سيطرته على منافسات الكاتا والكوميتيه، محققاً 39 ميدالية «12 ذهبية، 9 فضيات، 18 برونزية» وحل المنتخب السعودية ثانياً بـ 27 ميدالية «10 ذهبيات، 6 فضيات، 11 برونزية» والمنتخب الفلسطيني ثالثاً بـ 14 ميدالية «7 ذهبيات، 3 فضيات، 4 برونزيات».



شهدت البطولة مشاركة 202 لاعب ولاعبة يمثلون منتخبات 10 دول هي: الإمارات، السعودية، الأردن، البحرين، العراق، الكويت، اليمن، سوريا، عمان، وفلسطين، وسط أجواء تنافسية عالية ومستوى مميز من الأداء الرياضي.

وأهدى اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، هذا الإنجاز الكبير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى شعب الإمارات، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 53.



وأكد اللواء ناصر الرزوقي، أن هذا الإنجاز هو نتاج تكاتف الأندية الرياضية الإماراتية وتعاونها مع مجلس إدارة الاتحاد. كما أثنى على أداء اللاعبين وتصميمهم على رفع علم الإمارات عالياً في هذه البطولة التي عكست روح المنافسة القوية بين الدول المشاركة. وهذا الإنجاز يعكس تطور الرياضة الإماراتية وإصرارها على تحقيق الريادة الإقليمية والدولية.



وكانت فعاليات بطولة غرب آسيا المفتوحة للأندية قد انطلقت أول من أمس، بمشاركة 224 لاعباً ولاعبة يمثلون 19 نادياً لفئات تحت 12 سنة وتحت 14 سنة وتختتم اليوم الاثنين.