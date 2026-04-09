«فيكتوري» يستهل حملة الدفاع عن لقب بطولة العالم للفورمولا 1 من إيطاليا



أعلن فريق فيكتوري، أن مشوار الدفاع عن لقب بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، سينطلق من بوابة جائزة إقليم سردينيا الكبرى في مدينة كالياري في إيطاليا، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو المقبل.



ونجح فريق الفيكتوري من رفع راية دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً بالفوز باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه في الموسم الماضي، وذلك تألق كبير أكمله بإنجاز ثنائي بالفوز باللقب العالمي لبطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات» أيضاً، وللمرة السابعة في تاريخه.



وأعلن أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن تجديد العقد مع السائقين شون تورينتي، وأليك ويكستروم، وأحمد الفهيم، وذلك بعد النجاح الذي عرفه الفريق مع هذه الأسماء في الموسم الماضي، وتحديداً شون تورينتي الذي حصد اللقب العالمي على المستوى الفردي للمرة الرابعة في مسيرته، والأول في صفوف الفيكتوري، حيث سيخوض هذا الموسم باعتباره الأخير في مسيرته مع إعلانه الاعتزال في نهايته.



وأكد السميطي، أن الثقة كبيرة في جميع أعضاء فريق فيكتوري، لمواصلة مسيرة الإنجازات التي نضع فيها مهمة رفع اسم الدولة عالياً في المحافل العالمية، وإبراز القدرات والكفاءات التي يتميز بها الفريق الذي بدأ التحضيرات للمنافسات العالمية المقبلة بكل همة ومعنويات مرتفعة، إلى جانب العمل المشترك بين كافة أعضاء الفريق في مختلف التخصصات للتحضير والاهتمام بكافة وأدق التفاصيل خلال فعاليات الموسم للمنافسة على جميع ألقاب السباقات التي نشارك فيها.