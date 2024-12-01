بطولة فزاع لليولة تُضيء ليل المرموم

سيكون الترقب حاضرًا لاكتمال عقد المتأهلين إلى الدور الثاني مع تبقي آخر مقعدين، وذلك بعدما تمكن عبد الرحمن الزعابي من حصد بطاقة التأهل الأولى، برفقة سلطان الرزي الشامسي، ليحجزا مقعدي التأهل في الحلقة الثالثة، من النسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 20 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وجاءت الحلقة الثالثة مميزة بتفاصيلها وذات إيقاع سريع ومستويات متقاربة بين المشاركين، حيث تنافس فيها أربعة يويلة، في 6 تحديات، وهي اليولة، تحدي الموروث، السباحة، الرماية، عد القصيد، والركض بالهجن، وشهدت تفوق عبد الرحمن الزعابي من رأس الخيمة، بتحقيقه 80 علامة، ورافقه بالتأهل سلطان الرزي الشامسي من دبي برصيد 75 نقطة، وجاء ثالثاً عبد الله الكعبي من الشارقة برصيد 30 نقطة، ورابعاً محمد الحاي السبوسي من دبي برصيد 25 نقطة.

وانضم المتأهلان إلى كل من زايد أحمد المري، عبد الله الفلاسي، خالد صالح المنهالي، وسعيد علي الكتبي، المتأهلين من الحلقتين السابقتين، وذلك مع الترقب لهوية من سيحصد آخر بطاقتين في الحلقة المقبلة.

انطلقت الحلقة بعرض اليولة على إيقاع أغنية "ضرغام" من كلمات سعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وغناء الفنان ميحد حمد، وألحان فايز السعيد، ويتولى تحكيهما خليفة بن سبعين، وقدم خلالها المشاركون عرضاً أنيقاً بمهارات التحكم بالسلاح والمشي وفق الإيقاع وعملية فرّ السلاح والاستلام وغيرها، وفيها كسب الـ 25 علامة، كل من عبد الرحمن الزعابي، ومحمد الحاي السبوسي.

وفي تحدي الموروث تمكن 3 من اليويلة، من الإجابة عن السؤال بشكل صحيح ليحقق كل منهم 10 علامات وهم، عبد الرحمن الزعابي، سلطان الرزي الشامسي، عبد الله الكعبي.

وفي تحدي السباحة الذي يقام في مجمع حمدان الرياضي، تفوق الزعابي والشامسي، ليكسب كل منهما 15 علامة.

أما في تحدي الرماية الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، كسب الـ 15 علامة، الزعابي والشامسي أيضًا.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، استطاع كل من عبد الرحمن الزعابي، وسلطان الرزي الشامسي من الحصول على علامتها.

وفي تحدي الركض بالهجن الذي أقيم على مضمار المرموم، في نفس موقع البطولة، تفوق عبد الله الكعبي، وسلطان الرزي الشامسي، ليكسب كل منهما 20 علامة.

منصة حيوية

قالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تعد بطولة فزاع لليولة واحدة من أبرز الفعاليات التي تعكس الفخر والاعتزاز بالتراث الإماراتي العريق، حيث تمثل منصّة حيوية للمحافظة على هذا التراث وتوثيقه للأجيال القادمة، إن توثيق هذه التحديات التراثية المتوارثة في ظل منافسات البطولة يعزز من قيمة الهوية الوطنية ويبرز مهارات أبناء الإمارات التي تعكس قيم الشجاعة والكرم والفخر، نحن فخورون بهذا الموروث الذي يجمع بين الأصالة والحداثة، ويستمر في الحفاظ على مكانته كجزء أساسي من الثقافة الإماراتية.

واختتمت أواديسيان حديثها بالقول: بطولة فزاع لليولة تتجاوز حسابات الفوز والخسارة، حيث تكمن أهميتها الحقيقية في جمع أبناء الإمارات من مختلف مناطق الدولة، ومن مختلف الأعمار حول إرث مشترك، يعزز قيم الموروث الشعبي، فالمشاركة في البطولة ليست محصورة في المنافسة فقط، بل هي فرصة للاحتفال بالهوية الوطنية، وتعزيز الفخر بالتراث، وتنمية روح الفريق، لذلك كل من يشارك في هذه البطولة هو فائز في تمسكه بالموروث الثقافي الذي يرسخ ارتباطهم بإرث الأجداد.

يذكر أن الحلقة قدمها راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم، وعبر قناة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على اليوتيوب.

الفنان سعود المخمري ضيف الحلقة الثالثة

حلّ الفنان سعود المخمري من مدينة العين ضيفاً على الحلقة الثالثة من برنامج الميدان، حيث قدم أغنية " أرض العدالة"، نشأ المخمري على حب التراث والموروث الشعبي، وهو الشيء الذي انعكس على جميع أغانيه التي تميزت بهذا الطابع.

قيم الاتحاد

تزين ميدان المرموم المُستقى في هذا الموسم من البيئة البحرية المحلية بتفاصيلها الغنية، بأعلام دولة الإمارات العربية المتحدة، في مشهد يعكس الفخر والانتماء للوطن، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات وتذكيرًا بقيم الاتحاد التي أسس لها الآباء المؤسسون.

كما عرض خلال البرنامج تقريرًا خاصًا بهذه المناسبة الوطنية، عن زيارة اليويلة لمدينة اكسبو دبي، حيث رافقهم الدكتور طارق المنهالي نائب رئيس جمعية الموسيقيين الإماراتيين في أداء تحية للوطن، في تعبير عن الحب العميق للوطن والاعتزاز بتاريخه وإنجازاته.