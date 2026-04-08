«دبي لأصحاب الهمم» يكرم أبطال «المونديال» و«الآسيوية»



كرم نادي دبي لأصحاب الهمم أبطال «الدراجات البارالمبية» تقديراً لحصولهم على 11 ميدالية 3 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات في كأس العالم بتايلاند وبطولة آسيا للمضمار بالفلبين.

جاءت الميداليات عبر أحمد البدواوي «برونزية المونديال» فيما حصد عبدالله سالم البلوشي 3 ذهبيات وفضيتين وسلامة الخاطري 3 فضيات وبرونزيتين في «الآسيوية».



وأشاد ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس الإدارة بالإنجازين العالمي والقاري والجهد الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني، مبيناً أن النادي يثمن جهود أصحاب الإنجازات واللاعبين المتميزين.

وقال: إن الإنجاز يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لفئة «أصحاب الهمم»، والذي كان له المردود الإيجابي على مسيرتهم في المحافل القارية والدولية.



وطالب بالرقاد اللاعبين بمضاعفة الجهد من أجل تعزيز هذه المكتسبات ببصمات جديدة خلال المشاركات المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية، ورسم صورة طيبة عن رياضة أصحاب الهمم، وخصوصاً أن الانتصارات تولد الأفراح.



وأعربت اللاعبة سلامة الخاطري عن سعادتها بهذا الإنجاز مؤكدة أن «أصحاب الهمم» على قدر المسؤولية دائماً من أجل رفع علم الإمارات في أكبر المحافل العالمية، وخصوصاً أنهم في «دولة اللا مستحيل».



من جانبه أكد المدرب محمد المروي أن ما تحقق ثمرة العمل بروح «الفريق الواحد»، مشيداً بمجلس إدارة النادي الذي هيأ كل عوامل النجاح للاعبين من أجل تحقيق الهدف المنشود في هذه البطولات المهمة.



وقال: إن الإنجاز لا يقف عند كونه مجرد ميداليات بل هو محطة انطلاق مهمة للدراجات الإماراتية نحو منصات التتويج العالمية.