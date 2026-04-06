وزير الرياضة: مشاريع على مدى العام لتعزيز الرياضات المجتمعية



أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن الوزارة تستهدف رفع نسبة ممارسة الرياضات المجتمعية والنشاط البدني بشكل عام، مشيراً إلى وجود مشاريع على مدى العام والسنوات المقبلة لتعزيز الرياضات المجتمعية، بالتنسيق مع المجالس الرياضية في الدولة ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

وأوضح معاليه أن الرياضة التنافسية تقوم بدورها من خلال جهود الأندية والأكاديميات الخاصة، منوهاً إلى أن الرياضات المجتمعية بطبيعتها تحتاج إلى ترابط جميع المؤسسات المجتمعية على المستويين الاتحادي والمحلي.



وذكر الفلاسي أن نجاح مبادرة «خطوات وذكريات 50×50» في مصفوت يجسد العمل المتكامل وتضافر جهود الفريق الواحد من خلال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ووزارة الرياضة، وبلدية عجمان، ونادي مصفوت.

وقال معاليه: «سعداء بالمشاركة في مبادرة مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة «خطوات وذكريات 50×50» في منطقة مصفوت بإمارة عجمان، في إطار جهوده لتعزيز أنماط الحياة الصحية وترسيخ مفاهيم جودة الحياة، وهي مبادرة تجمع بين الإرث والرياضة، وتسلط الضوء على قرى الإمارات، وتثقف المجتمع بأهمية الحركة والنشاط، وأشكر جميع الشركاء في هذا المشروع وبلدية عجمان».



وأشار معاليه إلى تشييد ممشى مصفوت بمستويات مختلفة لتشجيع المواطنين والمقيمين والزوار على الحركة، مثنياً على المشاركة المميزة من مختلف فئات المجتمع، رجالاً ونساءً وكبار المواطنين، في «مسير مجتمعي» لمسافة 1.5 كيلومتر انطلاقاً من متحف مصفوت عبر المسارات الطبيعية التي تتميز بها المنطقة، بما يعزز التلاحم المجتمعي، ويجسد تكامل الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة النشاط البدني في البيئات المحلية.



ونوه الفلاسي إلى أن المبادرة تنسجم مع توجهات الوزارة لتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية بين أفراد المجتمع، من خلال استبيان سنوي للوزارة يهدف إلى التعرف على طبيعة الأنشطة التي يحرص عليها أفراد المجتمع، لا سيما فئة كبار المواطنين، لتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وتحقيق جودة الحياة واستدامة النشاط، مؤكداً أن الرياضة تسهم في الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة.