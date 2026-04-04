كارلسن يوافق على صورة سيلفي ثم يطالب بمصادرة هاتف منافسته (فيديو)



في حادثة طريفة، وافق بطل العالم السابق في الشطرنج، النرويجي ماجنوس كارلسن على التقاط صورة سيلفي مع منافسته الكازاخستانية ألوا نورمان قبل انطلاق مباراتهما في بطولة للشطرنج بألمانيا، قبل أن يطالب لاحقاً بمصادرة هاتفها التزاماً بلوائح المنافسة.



وجرت الواقعة خلال الجولة الثانية من البطولة في مدينة كارلسروه، حين طلبت نورمان، البالغة 18 عاماً، وهي من أبرز اللاعبات الشابات عالمياً وصاحبة إنجازات قارية ودولية، التقاط صورة تذكارية مع المصنف الأول عالمياً، فوافق كارلسن وابتسم للكاميرا قبل بدء اللقاء.



وبعد لحظات من التقاط الصورة، ومع اقتراب انطلاق المباراة، توجه كارلسن إلى حكام البطولة وطلب تطبيق القواعد الصارمة الخاصة بحظر الأجهزة الإلكترونية داخل قاعة اللعب، ما أدى إلى مصادرة هاتف اللاعبة.



وتنص لوائح الاتحاد الدولي للشطرنج على منع اللاعبين من حمل أو استخدام أي أجهزة اتصال خلال المباريات، في إطار إجراءات تهدف إلى الحد من مخاطر الغش، حتى في حال عدم وجود استخدام فعلي للجهاز.



ورغم الحادثة خارج الرقعة، حسم كارلسن المباراة لصالحه، وواصل مشواره في البطولة المقامة في ألمانيا، فيما أثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار صورة السيلفي التي سبقت انطلاق اللقاء.



قامت اللاعبة بنشر صورة «سيلفي» على حسابها في انستغرام معلقة: «الحلم أصبح حقيقة»، ثم نشرت الفيديو بكامل تفاصيله وحكت قصتها بأسلوب طريف.