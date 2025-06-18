الرجبي يستعد لمواجهة كوريا الجنوبية في تصفيات المونديال

تغادر اليوم بعثة منتخبنا الوطني للرجبي فئة 15 لاعباً متجهة إلى مدينة سيؤول لخوض المباراة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، أمام منتخب كوريا والتي ستقام يوم السبت المقبل، فيما ستكون المباراة الثالثة والأخيرة من التصفيات أمام منتخب سيرلانكا بمدينة كولومبو، يوم 4 يوليو المقبل.

ويتأهل متصدر التصفيات إلى كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز الثاني ملحق التصفيات الذي تستضيف دبي خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل.

ويترأس البعثة محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد، ويضم المنتخب 24 لاعباً بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة المدرب أبولو بيرليني ومعه الطاقم الفني يوسف شاكر وجاك بينادي وآرون بريسكو بجانب جيني وجاك ستابلي للعلاج الطبيعي.

وأكد محمد سلطان الزعابي أن الطموحات كبيرة في أن يقدم منتخبنا المستوى المأمول ويحقق نتيجة إيجابية في المهمة الصعبة أمام المنتخب الكوري والذي يعد من المنتخبات القوية في القارة، ولدينا ثقة في اللاعبين والجهاز الفني في تعويض الخسارة أمام هونغ كونغ.

وأضاف أن مجلس الإدارة برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم يدعم المنتخب بقوة لتحقيق حلم التأهل للمونديال وحرص المجلس على سفر المنتخب مبكراً من أجل الدخول في أجواء المباراة والتدريب يومي الخميس والجمعة، وقبل السفر كان هناك تجمع للاعبين مع الجهاز الفني والتدريبات لم تتوقف بعد انتهاء مباراة هونغ كونغ، والمواجهة ليست سهلة والجميع يدرك هذا الأمر لأن رجبي الإمارات حقق قفزات واسعة خلال السنوات الماضية ونجح في اللعب مع كبار آسيا.