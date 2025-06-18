13 ميدالية للإمارات في «آسيوية بناء الأجسام»

أحرز لاعبو منتخب الإمارات 13 ميدالية ملونة في اليومين الأول والثاني لبطولة آسيا لبناء الأجسام والمقامة برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، واستضافة دائرة التنمية السياحية في عجمان وبإشراف الاتحادين الدولي والإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وحصل لاعبو منتخب الإمارات على 4 ميداليات ذهبية عن طريق علي ضاوي وطارق موسى، ومحمد أحمد، وعبدالله مبارك، و6 فضيات حققها عبدالله فيصل البستكي، وأحمد محمد علي، وأحمد طارق، وراشد المهيري، وعلي هلال، وعبدالله الفلاسي، و3 برونزيات للاعبين عبدالله المهيري، وإبراهيم حمزة وإسماعيل أحمد يحيى.

وأكد زويد سالمين الزعابي المدير الفني للمنتخب الوطني أن البطولة ظهرت بشكل فني قوي، وأن لاعبي المنتخب الوطني نجحوا في التميز بالأداء واحتلال مراكز مميزة، خصوصاً بمشاركة لاعبين أبطال أقوياء في البطولة من الصين وكوريا واليابان وسلطنة عمان، وقدم الزعابي شكره لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي للدعم الكبير الذي مهد لتحقيق النجاح بعدد ونوعية الميداليات.