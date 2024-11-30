غداً ختام منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2024

تواصلت، اليوم السبت، لليوم السادس على التوالي، فعاليات جائزة زايد الكبرى للهجن 2024، مع تحديات الكبار بمنافسات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، لمسافة 6 كلم في ميدان الوثبة للهجن بأبوظبي.

وأقيمت منافسات فئة الحول والزمول على مدار 22 شوطاً، منها 10 أشواط في الفترة الصباحية، و12 في الفترة المسائية.

وحصد شعار محمد علي حماد الشامسي أول أشواط الفترة المسائية عن طريق "النصيبة" التي قطعت مسافة الشوط في 9:17:34 دقيقة، بينما أهدت "الوسمية" مالكها سالم سيف بن سويلم لقب الشوط الثاني بزمن قدره 9:08:7 دقيقة.وأهدى "سناد" شعار محمد سلطان مرخان الكتبي ناموس الشوط الثالث بعد أن قطع مسافة الشوط في 9:23:35 دقيقة، بينما تألق شعار عبد العزيز سيف في الشوط الرابع عن طريق "غند" الذي نجح في التفوق على منافسيه وأنهى الشوط في 9:20:14 دقيقة.

وأسفرت بقية الأشواط الـ 12 عن فوز كل من "الشاهينية" لعلي جميل الوهيبي، و"رعد" لخليفةً عبد الله راشد الكتبي، و"بدران" لحمد سهيل العامري، و"طلايع" لناصر عبد الله المسند، و"ارحبوا" لناصر عبد الله المسند، و"جهاد" لحمد سيف بن نعيف العامري، و"الغزيل" لحمد فهيد العجمي، واختتمت الأشواط بفوز شعار عبد الله المسند بثالث ألقابه في الحول والزمول عن طريق "بلشة" التي حسمت الشوط الثاني عشر والأخير.

وتختتم غداً، الأحد، جائزة زايد الكبرى للهجن لعام 2024 بأغلى الرموز التي يسعى ملاك الهجن إلى التتويج بها، وأبرزها السيف الذهبي، إلى جانب جائزته المالية وتبلغ 5 ملايين درهم، في أهم أشواط الجائزة وهو شوط الحول المفتوح، حيث يشهد اليوم الأخير من الجائزة إقامة 18 شوطاً، يحضر خلالها التنافس على 8 رموز، منها 4 رموز للحول والزمول لفئة الإنتاج، وذلك في الفترة الصباحية، و4 رموز للحول والزمول المفتوح والمحليات في الفترة المسائية وأغلى أشواط الجائزة.