9 ميداليات ملونة لمنتخب الإمارات لبناء الأجسام في أول أيام «الخليجية» بالسعودية

حقق منتخب الإمارات لبناء الأجسام، 3 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية وبرونزيتين، إضافة إلى فوز اللاعب خالد المطوع بلقبي بطل الأبطال وذهبيتي فئتي منافسات الكلاسيك بناء الأجسام والكلاسيك فيزيك، وهو ما يعد انجازاً تاريخياً فريدا لبناء الأجسام بالإمارات، وذلك ضمن منافسات اليوم الأول لبطولة الخليج الثانية لبناء الأجسام والتي تستضيفها مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، وقام الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة إتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، يتتويج بطلنا خالد المطوع لاعب منتخب الإمارات لبناء الأجسام، بحضور الدكتور روفائيل سانتوغا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.

وعبر الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، عن سعادته بالإنجازات التي تحققت لا سيمل وأنها جاءت متزاكنة مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 52، مهنئاً أسرة بناء الأجسام بالامارات واللاعبين الفائزين بالميداليات الملونة ولقبي بطل الأبطال، مؤكداً أن الإنجازات تعكس النقلة النوعية الكبيرة لرياضة الإمارات ومن ضمنها رياضة بناء الأجسام، مثمناً جهود الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني واللاعبين والبنى التحتية المتطورة للصالات الرياضية في الإمارات، وفي بقية النتائج، أحرز اللاعب عدنان البلوشي الميدالية الذهبية في كلاسيك بناء أجسام تحت 175 سم، إضافة إلى برونزية كلاسيك فيزيك تحت 171 سم، في حين أحرز الميداليات الفضية كل من: اللاعب إبراهيم الرئيسي في فئة فوق 175 سم، واللاعب محمد الحمادي «الكلاسيك فيزيك» لفئة تحت 171 سم، واللاعب يوسف لقمان الحمادي تحت 70 كيلوغرام وسعيد عباس بفضية وزن تحت 75 كيلوغرام، ونال الميدالية البرونزية، اللاعب سلطان الزراع في فئة«الماستر».

من جانبه، أكد سلمان عبدالرحمن بن عجيل عضو الجهاز الفني ومدرب المنتخب الوطني، أن لاعبي المنتخب قدموا عروضاً طيبة واستحقوا الفوز بالميداليات، بالرغم من مشاركة لاعبين من مستويات قوية من لاعبي الدول المشاركة، واصفاً إنجاز اللاعب خالد المطوع بفوزه بذهبيتين ولقبين بطل أبطال أنه يترجم المكانة المميزة لبناء الأجسام الاماراتية.