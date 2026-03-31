أطول لاعب كرة سلة جامعي في العالم «زبون دائم لدكة البدلاء»



أعلن الكندي أوليفييه ريو، أطول لاعب كرة سلة جامعي في العالم بطول يبلغ 236 سنتيمتراً، الثلاثاء، رحيله عن فريق فلوريدا جايتورس، بحثاً عن فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.



كان ريو البالغ من العمر 20 عاماً شارك في 15 دقيقة فقط خلال مسيرته مع الفريق، سجل خلالها 7 نقاط وست متابعات وتمريرة حاسمة واحدة، بعدما قضى موسمه الأول لاعباً مستجداً دون مشاركة رسمية لتطوير مهاراته.



ودخل ريو موسوعة غينيس للأرقام القياسية بوصفه أطول مراهق في العالم، وهو يتفوق في الطول على عمالقة سابقين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مثل جيورجي موريسان ومانوت بول، بفارق 5 سنتيمترات، وعلى ياو مينج وتاكو فال، بفارق 8 سنتيمترات.



وكتب ريو عبر حسابه على منصة «إنستغرام» لتبادل الصور: «بعد التفكير في رحلتي وما هو الأفضل لمستقبلي، قررت دخول بوابة الانتقالات».



وأصبح ريو أطول شخص يلعب كرة السلة الجامعية على الإطلاق عند ظهوره الأول في نوفمبر الماضي، ويأمل الآن في الحصول على دقائق لعب أكثر كلاعب في السنة الثانية من دراسته الجامعية.