المنشطات تدمر مسيرة بطل ماراثون نيويورك



تلقى العداء الكيني ألبرت كورير، المتوج بلقب ماراثون نيويورك 2021، ضربة قاسية في مسيرته الاحترافية، بعد قرار وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى بإيقافه لمدة 5 سنوات، عقب ثبوت تعاطيه للمنشطات، في قرار يدمر مستقبله الرياضي.



وتعود تفاصيل القضية إلى سقوط العداء كورير «32 عاماً» في اختبارات الكشف عن مادة محظورة خلال ثلاث عينات أُخذت منه في كينيا خلال شهر أكتوبر الماضي، أثناء فترة تحضيراته للمشاركة في ماراثون نيويورك، حيث أظهرت النتائج تعاطيه مادة «سيرا»، المنشطة والتي تمنح الرياضي قدرة أعلى على التحمل.



وبناء على نتائج الفحوصات قررت وحدة النزاهة شطب جميع النتائج التي حققها العداء الكيني منذ أكتوبر الماضي، بما في ذلك تجريده من المركز الثالث الذي أحرزه في النسخة الأخيرة من ماراثون نيويورك مع محافظته على نتائجه السابقة قبل تاريخ المخالفة، بما في ذلك لقبه التاريخي في نسخة 2021.