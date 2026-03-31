اتحاد الإمارات للكاراتيه يشيد بنجاح بطولة الدوري العالمي للشباب ويبحث استضافة نسخة 2027



أشاد اتحاد الإمارات للكاراتيه بنجاح بطولة الدوري العالمي للشباب، التي أقيمت في إمارة الفجيرة خلال فبراير 2026، مؤكداً عزمه دراسة استضافة نسخة عام 2027.



جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد لعام 2026، برئاسة اللواء "م" ناصر عبد الرزاق الرزوقي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، راشد عبد المجيد آل علي النائب الأول، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، ومريم الشامسي رئيسة لجنة المرأة، وأحمد سالم باصليب نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، إلى جانب الخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني.



وأعرب الرزوقي في مستهل الاجتماع عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجان المنظمة والجهات الداعمة، مشيداً بالمستوى التنظيمي للبطولة، الذي عكس مكانة دولة الإمارات وجهة رياضية دولية، في ظل إشادة واسعة من المشاركين.



كما هنأ مجلس الإدارة مريم الشامسي بمناسبة تعيينها عضواً في لجنة المرأة بالاتحاد الدولي للكاراتيه، معتبرين أن ذلك يعزز حضور الإمارات على الساحة الرياضية العالمية.



وناقش الاجتماع عدداً من الملفات، أبرزها إمكانية استضافة بطولة الدوري العالمي للشباب لعام 2027، إضافة إلى التأكيد على استمرار بطولات الموسم الرياضي 2025-2026 وفق الخطة المعتمدة.



وفي ختام الاجتماع، أوصى المجلس بتكريم الشركاء الاستراتيجيين والداعمين، تقديراً لدورهم في إنجاح البطولة وتعزيز مسيرة الإنجازات المستقبلية.