عودة إثارة الطائرة بمواجهات ربع نهائي كأس رئيس الدولة

تنطلق الإثارة من جديد في صالات الكرة الطائرة، حيث تفتح أبواب المنافسة على مصراعيها مع انطلاق دور ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، للرجال، مساء غدٍ الثلاثاء، في أمسية مزدحمة بالمواجهات الحاسمة.

وتدق صافرة البداية عند السادسة مساءً بلقاء بني ياس والوصل على صالة نادي العين، قبل أن تتجه الأنظار في الثامنة إلى المواجهة المرتقبة بين النصر والجزيرة على الصالة ذاتها، ضمن صراع لا يقبل القسمة على اثنين.

وفي توقيت موازٍ، يحتضن ملعب صالة بني ياس مواجهة قوية تجمع شباب الأهلي والعين عند السابعة مساءً، بينما يلتقي حتا مع عجمان على صالة نادي الوصل، في مواجهات تنذر بليلة كروية مشتعلة.

ويضرب الفائزون من هذه المواجهات موعدًا مع نصف النهائي في 7 أبريل المقبل، والذي سيقام على ملعبين محايدين يتم تحديدهما لاحقًا، فيما سيكون الختام الكبير يوم 17 من الشهر نفسه على صالة نادي العين، حيث يُسدل الستار على بطولات الرجال لموسم 2025-2026.

ورغم زخم المنافسات، لا تزال بطولة كأس السوبر في الانتظار، بعد تأجيل مباريات دورها التمهيدي التي كانت مقررة الجمعة الماضية، لتقام السبت المقبل، بسبب تقلبات الطقس.