الشاهينية لهجن العاصفة تتألق في تحدي «عمالقة» ختامي المرموم



تألقت «الشاهينية» لهجن العاصفة في تحدي العمالقة لهجن أصحاب السمو الشيوخ في اليوم الأول من منافسات سن الكبار للحول والزمول ضمن فعاليات مهرجان ختامي المرموم 2026، حيث شهدت الفترة المسائية إقامة 12 شوطاً تصدرتها الأشواط الرئيسية، أبرزها أشواط العمالقة لمسافة 8 كلم.

وفازت «ودّ» لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سالم فاران المري، بعدما قطعت مسافة الشوط في زمن بلغ 12:17:1 دقيقة، كان هو التوقيت الأفضل في الأشواط المسائية، وأهدى «البصير» الفوز الثاني للشيحانية بقيادة المضمر نفسه بعد فوزه بناموس الشوط الثاني مسجلاً 12:32:6 دقيقة.



وفي الشوط الثالث للحول، أعلنت هجن العاصفة حضورها في أشواط الكبار، بعدما قادت «الشاهينية» شعار العاصفة إلى ناموس الشوط بتوقيت بلغ 12:19:8 دقيقة، وذلك بقيادة المضمر غياث الهلالي، وعاد شعار الشيحانية ليحسم الشوط الرابع للحول عن طريق «أساطير» بقيادة محمد خالد عبدالله العطية، والتي سجلت 12:27:0 دقيقة.



الفترة الصباحية

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 14 شوطاً لسن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، حيث تألقت هجن العاصفة مع «الشاهينية» بطلة الشوط الأول للحول تحت قيادة غياث الهلالي بعدما قطعت المسافة في 12:17:6 دقيقة.

وتصدر الشوط الثاني للزمول «الرياحي» لهجن الشيحانية بقيادة فاران محمد حمد قريع المري، مسجلاً 12:54:7 دقيقة، وعادت هجن الشيحانية لتحسم الشوط الثالث للحول عن طريق «مهرة» بقيادة جابر سالم فاران المري بتوقيت بلغ 12:14:5 دقيقة، وأكدت «الشاهينية» حضور هجن العاصفة من جديد بحصدها ناموس الشوط الرابع للحول بقيادة غياث الهلالي، مسجلة 12:20:5 دقيقة.

وسجلت «الهابة» التوقيت الأفضل في جميع تحديات الفترة الصباحية لسن الحول والزمول بشعار هجن الشيحانية وتحت عناية المضمر فاران محمد حمد قريع المري، في الشوط التاسع للحول، محققة زمناً قدره 12:12:4 دقيقة.



الاثنين.. رموز الثنايا

من جهة أخرى، تعود منافسات الرموز إلى الواجهة عبر تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل على ستة رموز غالية فوق أرضية ميدان الثمانية كيلومترات، وتشهد الفترة الصباحية إقامة 18 شوطاً، خصصت الأشواط الثمانية الأولى منها لهجن الإنتاج، فيما تقام في الفترة المسائية 16 شوطاً تتقدمها أشواط الرموز الستة.

ويقام الشوط الأول على كأس الثنايا البكار المفتوح وجائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم، فيما خصص الشوط الثاني لبندقية الثنايا الجعدان المفتوح وجائزة مالية قدرها مليون درهم، ويأتي الشوط الثالث على كأس الثنايا البكار المحليات وجائزة مالية قدرها مليون درهم، بينما تقام منافسات الشوط الرابع على بندقية الثنايا الجعدان المحليات وجائزة مالية قدرها 800 ألف درهم، وخصص الشوط الخامس لكأس الثنايا البكار للإنتاج وجائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم، ويختتم الشوط السادس رموز الثنايا على كأس الثنايا الجعدان للإنتاج وجائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم.



مزاد المرموم

وتقام على هامش المهرجان فعاليات مزاد المرموم الثالث عشر «ج» للإنتاج الشخصي للفطامين، وذلك على مسرح القرية التراثية بالمرموم، حيث يشهد اليوم الثاني عرض 70 مطية من الإنتاج الشخصي، ضمن فعاليات المزاد التي تقام خلال الفترة من 29 مارس حتى 1 أبريل.

وتعرض في المزاد 280 مطية إجمالاً، تنحدر من سلالات فاخرة في عالم الهجن العربية الأصيلة، تم اختيارها بعناية من الإنتاج الشخصي، وسط متابعة كبيرة من الملاك والمضمرين الباحثين عن السلالات المميزة التي تشكل إضافة نوعية لعالم السباقات في المواسم المقبلة.

ويأتي تنظيم هذه النسخة امتداداً للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة، والتي شهدت إقبالاً كبيراً وحركة شرائية نشطة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، ما أسهم في ترسيخ مكانة المزاد بوصفه أحد أهم أسواق الإنتاج الشخصي في المنطقة، ومكاناً لعرض السلالات التي يعول عليها في سباقات المستقبل.