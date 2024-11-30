ماراثون دبي يعيد بطل العالم ديسيسا إلى السباقات العالمية

يعود بطل العالم السابق في الماراثون ليليسا ديسيسا، إلى مسرح أحد انتصاراته التي لا تنسى عندما ينضم إلى نخبة الرياضيين من الطراز العالمي في النسخة 24 من ماراثون دبي الدولي يوم 12 يناير 2025.

ويعد ديسيسا (34 عاماً)، أحد أفضل عدائي الماراثونات في العالم، إذ حقق العداء الإثيوبي أفضل رقم شخصي له وهو 2:04:45 ساعة عندما فاز بماراثون دبي عام 2013، وأعلن بهذا الأداء وقتها عن وصوله إلى المسرح العالمي ووضعه على المسار الذي قاده إلى فوزين في ماراثوني بوسطن ونيويورك عام 2018، والميدالية الذهبية في بطولة العالم بالدوحة عام 2019.

ويقام ماراثون دبي تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، وسيشهد عودة العداء ليليسا ديسيسا إلى المنافسة التنافسية بعد سنوات قليلة قضاها في العمل والشؤون العائلية، فبعد فوزه ببطولة العالم في الدوحة في أكتوبر 2019، وخلال فترة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ركز جهوده على بدء عمل تجاري في إثيوبيا، وبعد أن تمكن من ترتيب شؤونه التجارية والأسرية، عاد بطل الماراثون إلى التدريب بعد تأكيد مشاركته في ماراثون دبي كعودة للركض.

وقال بيتر كونيرتون مدير سباق ماراثون دبي الدولي: «كان فوز ليليسا في عام 2013، أحد أكثر النتائج التي لا تنسى في تاريخ ماراثون دبي، ونحن سعداء بالترحيب به مرة أخرى في الحدث، إذ قبل 11 عاماً، فاز ليليسا في سباق سريع شهد إنهاء الخمسة الأوائل السباق في أقل من ساعتين وخمس دقائق، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ الماراثون، وكانت شهادة على المسار المتميز للسباق في دبي، والآن يريد ليليسا مواصلة عودته في دبي بالمشاركة في النسخة المقبلة».