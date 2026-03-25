إثارة في منافسات سن الإيذاع بـ«ختامي المرموم»



شهد ميدان المرموم، صباح الأربعاء، ختام سباقات السن الصغيرة لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان ختامي المرموم 2026، حيث أقيمت منافسات سن الإيذاع وفق تعديل استثنائي في البرنامج، قضى بإقامة جميع تحديات هذه السن في الفترة الصباحية، حيث بدأت بأشواط الرموز والفترة المسائية، تلتها مباشرة أشواط الفترة الصباحية، وسط مشاركة واسعة بلغت 1373 مطية للفترتين.



وفرض شعار سعيد جابر عبدالله محمد سيطرته المطلقة على رموز المفتوح، حيث توجت «بشاير» بكأس الإيذاع البكار المفتوح وجائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم، بزمن بلغ 8:50:1 دقائق.



وانتزع «الدرع» لسعيد جابر عبدالله محمد بندقية الإيذاع للجعدان المفتوح، وجائزة مالية قدرها مليون درهم، مسجلاً أفضل توقيت في كل تحديات سن الإيذاع، بزمن قدره 8:46:7 دقائق.



وفي أشواط المحليات فازت «زهرة» لعلي حمد علي راشد مقارح بكأس الإيذاع البكار المحليات، وجائزة مالية قدرها مليون درهم، بتوقيت بلغ 8:52:9 دقائق.



وذهبت بندقية الإيذاع الجعدان المحليات وجائزتها المالية البالغة 800 ألف درهم إلى «الياه» لراشد محمد علي راشد العبار الفلاسي، بزمن قدره 8:53:0 دقائق.



واستمرت الإثارة في أشواط الإنتاج، حيث أهدت «وعد» مالكها سعيد راشد غدير الكتبي كأس الإيذاع البكار للإنتاج، وجائزة مالية قدرها 1.5 مليون درهم، مسجلة 8:50:6 دقائق.



وحصد «صيفيان» لمحمد راشد عبيد المريزيق المري بندقية الإيذاع الجعدان للإنتاج، وجائزة مالية قدرها مليون درهم، بزمن بلغ 8:56:5 دقائق.



وقام علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، يرافقه عبدالله أحمد فرج، مدير الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، بتتويج الفائزين

برموز سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل على منصة ميدان المرموم، في أجواء احتفالية عكست القيمة التراثية والتنظيمية المميزة للمهرجان.



من ناحية أخرى أقيمت تحديات الفترة الصباحية عقب ختام أشواط الرموز وبقية تحديات الفترة المسائية مباشرة، حيث تنافست شعارات أبناء القبائل على مدى 18 شوطاً، خصصت الأشواط الثمانية الأولى منها لهجن الإنتاج.



وفازت «مشكورة» لسيف عيسى مطر الفلاحي بناموس الإيذاع البكار المحليات إنتاج بتوقيت بلغ 9:00:7 دقائق، وكسبت «الجازي» لفيصل خالد سعود حثلين صدارة الإيذاع البكار مهجنات إنتاج بزمن قدره 8:55:3 دقائق، وظفر «متوفق» لسيف علي راشد سويلم بناموس الإيذاع الجعدان المحليات إنتاج، مسجلاً 9:02:7 دقائق.



وحقق «راهي» لهزيم محمد هزيم المسافري التوقيت الأفضل في هذه الفترة، بزمن بلغ 8:52:2 دقائق في الشوط الرابع للإيذاع الجعدان مهجنات إنتاج.



ويترقب عشاق سباقات الهجن صباح الخميس الظهور الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان ختامي المرموم 2026 من خلال منافسات سن اللقايا، حيث قرر نادي دبي لسباقات الهجن إجراء تعديل على البرنامج بتحويل أشواط الرموز وبقية أشواط الفترة المسائية لتقام في مستهل الفترة الصباحية، تعقبها بقية الأشواط الصباحية المقررة، وذلك بسبب الحالة الجوية التي تشهدها الدولة هذه الأيام.