«دولي الرياضات الجوية» يعتمد ترقية بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات

أعلن الاتحاد الدولي للرياضات الجوية عن ترقية بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات إلى بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات، تقديراً للنجاحات التي حققتها البطولة طوال السنوات الماضية، والتي باتت وجهة عالمية للأبطال ومحبي هذه الرياضة بشكل عام.

جاء ذلك خلال الاجتماع العام للوفود المشاركة في البطولة التي انطلقت اليوم، بحضور أعضاء اللجنة المنظمة العليا ورئيس وأعضاء اللجنة الفنية ورئيس المجلس الدولي للرياضات العسكرية (السيزم) ورؤساء الوفود والقافزين والقافزات.

ويشارك في البطولة، التي انطلقت أمس وتستمر منافساتها حتى 8 ديسمبر المقبل، 136 قافزاً وقافزة من 26 دولة، من بينهم نخبة من أقوى منتخبات العالم، وتقام منافساتها في نادي سكاي دايف دبي وعلى شاطئ الصفوح.

وأكد يوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة أن ترقية البطولة إلى العالمية تعكس مكانتها وسمعتها الطيبة في عالم الرياضات الجوية.

وأن هذه الخطوة تحققت بفضل النجاحات على مدار السنوات الماضية، حيث استقطبت أفضل اللاعبين في العالم، ونالت شهادة تقدير على مستوى التنظيم وإشادات واسعة من المشاركين في كل دورة.

ووجه يوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية مدير اللجنة المنظمة العليا، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على رعايته الكريمة ودعمه المستمر للبطولة، مؤكداً أن حرص سموه على دعم هذه الرياضة وتعزيز الوحدة العالمية كان الركيزة الأساسية لنجاحها وتطورها.

ترحيب

وقال في كلمته: «باسم اللجنة المنظمة العليا للبطولة يسرني أن أرحب بكم جميعاً في البطولة الثامنة للرياضات الجوية الدولية في دبي، التي تم الإعلان رسمياً عن ترقيتها إلى بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات، ويعكس هذا الإنجاز النمو الكبير والمكانة العالمية المرموقة التي حققتها على مر السنوات، وذلك بفضل تضافر جهود الجميع».

وأعلن الحمادي تولي الخبير هيلموت باسكوك، المسؤولية الفنية للبطولة في مرحلتها الجديدة، خلفاً لهيلموت شليش، الذي لعب دوراً كبيراً في نجاح البطولة منذ انطلاق نسختها الأولى، وأعرب عن ثقته في قدرات الخبير الجديد في قيادة البطولة إلى تحقيق مزيد من النجاحات.

وقال: «أتوجه بالشكر الجزيل إلى هيلموت شليش، الذي لعب دوراً كبيراً منذ انطلاق البطولة الأولى، حيث ساهمت جهوده الدؤوبة وتفانيه في جعل هذه البطولة واحدة من أبرز وأهم بطولات الرياضات الجوية في العالم، لقد ترك هيلموت إرثاً دائماً، ونحن نقدّر دورك البارز».

وأضاف: «كما يسعدني أن أرحب - أيضاً - بهيلموت باسكوك، الذي يتولى الآن قيادة هذه البطولة في مرحلتها الجديدة، نحن على ثقة بأن خبرتك وشغفك سيواصلان تعزيز نجاح البطولة ورفع مكانتها إلى آفاق جديدة.

كما يشرفنا أن نرحب بنيلتون رئيس المجلس الدولي للرياضات العسكرية، والذي يعكس تواجده وبكل فخر روح التعاون الدولي والقيم المشتركة التي تمثلها هذه البطولة».

ووجه الحمادي الشكر إلى اللجنة الفنية وجميع أعضاء فرق العمل في اللجنة المنظمة واللجان العاملة لجهودهم واحترافيتهم في العمل ولجميع الرياضيين والمشاركين والحاضرين، وقال: «نرحب بكم في دبي، هذه هي منصتكم لتقديم مهاراتكم ومواهبكم بروح رياضية عالية، نتمنى لكم التوفيق في منافساتكم، وأن تأخذوا معكم ذكريات لا تنسى من هذه البطولة».

وفي إطار الاستعدادات الجارية لانطلاقة بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، عقدت شرطة دبي اجتماعاً تنسيقياً مع الجهات المعنية لمناقشة الترتيبات الأمنية المتعلقة بالفعالية، التي تعد واحدة من أبرز الأحداث الرياضية الدولية في مجال الرياضات الجوية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطة الأمنية الشاملة التي تهدف إلى تأمين سلامة المشاركين والجماهير وضمان سير الفعاليات بسلاسة، كما تم التأكيد على التنسيق الوثيق بين مختلف الإدارات وأهمية تكامل منظومة العمل بما في ذلك إدارة الطوارئ، والدوريات، وخدمات الإسعاف، لضمان استجابة سريعة لأي حالات طارئة.

وأشاد ممثلو اللجنة المنظمة للبطولة بدور شرطة دبي وجهودها المستمرة في توفير بيئة آمنة تدعم نجاح الفعاليات الرياضية الكبرى، مؤكدين أن التعاون المستمر مع شرطة دبي يعزز مكانة الإمارة وجهة رياضية عالمية.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات تستقطب نخبة من أبرز الرياضيين العالميين، مما يجعلها حدثاً رياضياً بارزاً ينتظر أن يحظى باهتمام واسع من الجمهور المحلي والدولي.