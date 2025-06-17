انطلاقة دوري الصالات لذوي الإعاقة السمعية

شهدت انطلاقة الجولة الأولى من دوري كرة القدم داخل الصالات لذوي الإعاقة السمعية، أجواء تنافسية قوية، والتي أقيمت بتنظيم من لجنة الإمارات لرياضة الصم باللجنة البارالمبية الوطنية، وذلك على مدار يومين.

شهد الانطلاقة محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، وذيبان سالم المهيري، الأمين العام، حيث انطلقت المنافسات بمباراتين، فاز خلالها في الأولى فريق العين لأصحاب الهمم، على نظيره دبي لأصحاب الهمم، بنتيجة 4 - 0، فيما حقق فريق أبوظبي لأصحاب الهمم، فوزاً كبيراً على عجمان لذوي الإعاقة، بنتيجة 9 - 0.

وتواصلت الإثارة في اليوم الثاني، حيث قلب فريق أبوظبي الموازين، بفوز مستحق على العين بنتيجة 7 - 3، بينما حسم نادي الثقة للمعاقين المواجهة الأخيرة لصالحه أمام دبي بنتيجة 5 - 2.

وأشاد محمد فاضل الهاملي بمستوى الفرق مع الانطلاقة القوية، موضحاً أن هذه البطولة ليست مجرد منافسة رياضية، بل هي ساحة لإبراز الطاقات، واختبار روح الفريق والإصرار. وما لمسناه من حماس اللاعبين وتنظيم الأندية، يؤكد أننا أمام جيل يستحق أن يُمنح الفرصة للظهور والتألق، مؤكداً أن اللجنة البارالمبية الوطنية ماضية في دعم رياضة أصحاب الهمم، وتمكينهم من المنافسة على أعلى المستويات.