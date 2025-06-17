الإمارات تستضيف الاجتماع الوزاري لآسيا وأوقيانوسيا حول مكافحة المنشطات

تستضيف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، بالتعاون مع وزارة الرياضة اليوم وغداً بدبي الاجتماع الوزاري الآسيوي العشرين لدول آسيا وأوقيانوسيا لعام 2025 حول مكافحة المنشطات وذلك برعاية الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا».

ويتوقع أن يشهد الاجتماع حضوراً واسعاً من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، إلى جانب ممثلي الهيئات الرياضية والمنظمات المعنية بمكافحة المنشطات في قارة آسيا ودول أوقيانوسيا، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية النزاهة الرياضية.