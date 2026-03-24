سلطان بن حمدان ومحمد بن مكتوم يشهدان ختامي المرموم



أقيمت منافسات رموز اللقايا لهجن أبناء القبائل في مهرجان ختامي المرموم بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، وتضمنت ثالث محطات المهرجان إقامة 20 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، فيما بلغ عدد المطايا التي شاركت في الفترتين الصباحية والمسائية 2078 مطية.



وحلقت «الجزيرة» لـ ناجي مسفر صالح الرزق العجمي بكأس اللقايا البكار المفتوح والجائزة المالية وقدرها 1.5 مليون درهم، بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن بلغ 7:24:0 دقائق، وحصد «قماري» بندقية اللقايا الجعدان المفتوح ومليون درهم لـ راشد سعيد محمد الكمدة، والذي سجل توقيتاً قدره 7:21:9 دقائق.



وفي أشواط المحليات، حسمت «الطيارة» لـ سعيد جابر عبدالله محمد كأس اللقايا البكار المحليات والجائزة المالية مليون درهم بعد أن سجلت 7:17:4 دقائق، وأحرز «حفلان» لـ أحمد شاهين خلفان المزروعي بندقية اللقايا الجعدان المحليات وجائزتها المالية 800 ألف درهم مسجلاً 7:14:1 دقائق.



وكسبت «همس» لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي تحدي كأس اللقايا البكار للإنتاج والجائزة المالية 1.5 مليون درهم بعدما سجلت 7:14:7 دقائق، وبصم «مدوخ» على آخر الرموز بعد فوزه ببندقية اللقايا الجعدان للإنتاج والجائزة المالية مليون درهم لـ محمد علي حمد علي المري، والذي أنهى الشوط بتوقيت بلغ 7:15:7 دقائق.



تتويج الفائزين

وتوج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، الفائزين برموز سن الحقايق واللقايا ضمن مهرجان ختامي المرموم، وذلك على منصة ميدان المرموم، بحضور علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وعبدالله أحمد فرج مدير الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن.

ودشنت تحديات الفترة الصباحية منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، وذلك على مدار 22 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات.



وافتتحت «الذيبة» لـ محمد أحمد سعيد بن حلوة نتائج الفترة الصباحية بفوزها بناموس الشوط الأول للقايا البكار المحليات للإنتاج بتوقيت بلغ 7:17:8 دقائق.

وكان الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات للإنتاج من نصيب «منحاف» لـ سعيد محمد علي سعيد أبو شارب بزمن قدره 7:13:8 دقائق.



وكسب «شرط» لـ مطر محمد بالعفاري المنصوري صدارة الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات للإنتاج بتوقيت 7:13:6 دقائق.

وسجل «السلع» لـ أحمد مسري سالم بالعرطي أفضل توقيت في الفترة الصباحية بعد فوزه بالشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات للإنتاج، حيث قطع المسافة في زمن بلغ 7:12:0 دقائق.



تحديات اليذاع

من جهة أخرى تنطلق صباح الأربعاء منافسات سن اليذاع لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان ختامي المرموم 2026، وذلك في ختام منافسات السن الصغيرة لهجن أبناء القبائل.

وقرر نادي دبي لسباقات الهجن إجراء تعديل على برنامج سباقات سن اليذاع، حيث سيتم تقديم السباقات المسائية لتقام في الفترة الصباحية، على أن تقام الأشواط المقررة في الفترة الصباحية عقب انتهاء برنامج الفترة المسائية الذي تم تحويله إلى الفترة الصباحية.



وتتصدر منافسات سن اليذاع الأشواط الستة الأولى المخصصة للرموز، حيث يقام شوط اليذاع البكار المفتوح على كأس وجائزة مالية 1.5 مليون درهم، فيما يقام شوط اليذاع الجعدان المفتوح على بندقية وجائزة مالية مليون درهم، كما يقام شوط اليذاع البكار المحليات على كأس وجائزة مالية مليون درهم، وشوط اليذاع الجعدان المحليات على بندقية وجائزة مالية 800 ألف درهم، إضافة إلى شوط اليذاع البكار للإنتاج على كأس وجائزة مالية 1.5 مليون درهم، وشوط اليذاع الجعدان للإنتاج على بندقية وجائزة مالية مليون درهم.