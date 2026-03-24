إعلان مسارات بطولة مدن العالمية للترايثلون - أبوظبي 2026

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد الدولي للترايثلون، اليوم، مسارات بطولة مدن العالمية للترايثلون - أبوظبي 2026، برعاية «طاقة»؛ حيث تعود البطولة المرتقبة إلى جزيرة الحديريات للعام الثاني على التوالي، لتقام في إحدى أبرز الوجهات الرياضية في إمارة أبوظبي يوم الأحد المقبل.

وجرى تصميم مسارات البطولة بالكامل في جزيرة الحديريات ليمنح الرياضيين تجربة تنافسية مميزة تجمع بين التحدي والمتعة، بما يعكس المكانة المتنامية للجزيرة كوجهة رائدة لرياضات التحمل.



وتنطلق منافسات البطولة بسباق السباحة في المياه الصافية للخليج العربي، قبل انتقال المشاركين إلى مسار الدراجات الذي يتميز بانسيابيته وسرعته، على أن تختتم المنافسات بسباق الجري على مسار يوفر إطلالات خلابة على أفق أبوظبي، ما يمنح الرياضيين تجربة استثنائية عند عبور خط النهاية.

ويشمل برنامج الفئات العمرية في نسخة 2026 سباقات السوبر سبرنت، والسبرنت، والقياسي، مع إمكانية المشاركة بشكل فردي أو ضمن فرق التتابع. كما تتضمن البطولة سباق السوبر سبرنت للبالغين، وترايثلون الناشئين، وسباقات مخصصة للرياضيين من أصحاب الهمم، بما يتيح فرصة المشاركة في الحدث للأعمار والقدرات المختلفة.



وأعلن المنظمون أيضاً عن إضافة السباق العائلي للجري لمسافة 2.5 كيلومتر إلى جدول فعاليات البطولة، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وتشجيع العائلات على خوض تجربة رياضية مميزة في أجواء احتفالية.

وقال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تمنحنا العودة إلى جزيرة الحديريات للعام الثاني على التوالي فرصة للبناء على النجاحات التي حققتها البطولة في نسختها السابقة، مع مواصلة تطوير تجربة الرياضيين والمشاركين. وتهدف التحسينات التي أُجريت على مسار البطولة في نسخة 2026 إلى تعزيز التفاعل بين الرياضيين والجماهير، وخلق أجواء أكثر حيوية وتشويقاً خلال المنافسات».



وأضاف: «تشكل الفعاليات الرياضية الكبرى مثل بطولة مدن العالمية للترايثلون - أبوظبي 2026 جزءاً أساسياً من رؤية مجلس أبوظبي الرياضي الرامية إلى تشجيع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة نشط وصحي، وتعزيز الروابط المجتمعية من خلال الرياضة».