كريس وود يتوج بلقب موسم جولة مينا للغولف



أعلنت جولة مينا للغولف عن فوز الإنجليزي كريس وود بلقب بطل موسم 2025-2026، بعدما جمع اللاعب 59.320 نقطة في ثماني بطولات أقيمت ضمن الجولة التي تُعد مبادرة إماراتية رائدة عالمياً باعتبارها الوحيدة في المنطقة المانحة لنقاط التصنيف الدولي.



واحتل الإسباني خوان سالاما المركز الثاني برصيد 33050 نقطة، وجاء الفرنسي بيير بينو في المركز الثالث برصيد 31531 نقطة، والويلزي جاك ديفيدسون في المركز الرابع برصيد 30355 نقطة، وذلك بعد تأكيد ترتيب التصنيف النهائي لجولة مينا للغولف التي شهدت هذا الموسم إقامة بطولات في البرتغال، ومصر، والمغرب.



وتأثرت نهاية الموسم بالوضع الإقليمي الحالي، ما أدى إلى تأجيل الأحداث التي كانت مقررة في الأردن وقطر والإمارات من روزنامة موسم 2025/26، على أن تقام في الموسم المقبل.



يمثل انتصار وود فصلاً مميزاً في واحدة من أكثر قصص العودة إثارة في عالم الغولف الاحترافي. فقد أمضى اللاعب الفائز بثلاثة ألقاب في جولة دي بي ورلد، وأبرزها فوزه بلقب بطولة بي إم دبليو بي جي إيه في وينتورث عام 2016، واللاعب السابق في فريق أوروبا لكأس رايدر في هازلتين في العام نفسه، سنوات عدة يكافح القلق المزمن والإرهاق قبل عودته إلى منافسات الغولف.



وبعد أن ضمن بطاقة جولة مينا للغولف بفوزه في التصفيات التأهيلية في البرتغال بفارق ست ضربات، حقق وود الفوز في كل من الدول الثلاث التي زارتها الجولة هذا الموسم، في بطولة رولير الغارف الكلاسيكية في البرتغال، وبطولة منتجع أدريس مراسي للغولف في مصر، وبطولة الهوارة كلاسيك في المغرب، ليحسم لقب بطل الموسم بفارق كبير.



وقال وود: «أنا فخور جداً بفوزي بجائزة بطل الموسم. تضم جولة مينا للغولف لاعبين مميزين، ما يُظهر مدى قوة رياضة الغولف عالمياً اليوم. لقد واجهت منافسة شرسة طوال مشواري حتى حققت انتصاراتي الثلاثة، وهذا أمر رائع بالنسبة لي، إذ أتاح لي فرصة خوض هذه التحديات. كل فوز منحني تجربة مختلفة، والفوز في ثلاث دول مختلفة هو إنجاز أفتخر به للغاية. لقد وفرت لي جولة مينا للغولف طريقاً واقعياً للعودة إلى المستوى الذي أطمح إليه، وأنا متشوق لموصلة المشوار».



وبصفته الفائز بالتصنيف النهائي لجولة مينا للغولف، يحصل وود على بطاقة المشاركة في جولة هوتيل بلانر لما تبقى من موسم 2026، على أن يكون أول حدث له بطولة التحدي الإيطالية المفتوحة (7-10 مايو).



وسيتم دعوة اللاعبين الثلاثة الأوائل في التصنيف النهائي، ممن لم يحصلوا على إعفاء مسبق، للمشاركة في بطولتين من جولة هوتيل بلانر، وهما بطولتا تحدي أبوظبي في نادي العين للغولف والرماية، وبطولة بنك رأس الخيمة تحدي الإمارات في نادي الزوراء للغولف واليخوت في عجمان، وتبلغ قيمة جوائز كل بطولة 350 ألف دولار أمريكي، والمقرر إقامتهما خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر سبتمبر 2026.



وقال كيث ووترز، رئيس ومفوض جولة مينا للغولف: «إن الفوز ثلاث مرات في ثلاث دول مختلفة وتصدر التصنيف العالمي من البداية إلى النهاية يُعد إنجازاً رائعاً، ويستحق كريس وود هذا النجاح، قصته تحكي صموداً وعزيمة حقيقيين، ومن دواعي سرورنا مشاهدته يتنافس أسبوعاً بعد أسبوع هذا الموسم. كما نود أن نُشيد باللواء «م» عبدالله الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف وعضو مجلس إدارة جولة مينا للغولف، الذي كان دعمه أساسياً في إتاحة هذه الفرص للاعبينا المتميزين».