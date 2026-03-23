«أبوظبي للشطرنج» يطلق سلسلة بطولات تنافسية جديدة

أعلن نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية اعتماد تنظيم سلسلة من الفعاليات التنافسية، بهدف استمرار النشاط للاعبين واللاعبات.

وكشف النادي عن إقامة بطولة التحدي للاعبي النادي، بمشاركة عدد من اللاعبين الدوليين المقيمين، اعتبارًا من 24 مارس/آذار الجاري، وتنظيم البطولة المفتوحة للاعبين الدوليين بتصنيف «2000 نقطة» وما دون، يوم الجمعة 27 مارس/آذار.

كما اعتمد إقامة ست مباريات بين الأستاذة الدولية الكبيرة روضة عيسى السركال ونظيرتها الأستاذة الدولية الأرمينية سوزانا جابونيان، يوم 29 مارس/آذار.

وأكد النادي، في بيان له، أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز جهوده لتوفير الفرص التنافسية للاعبين على مختلف المستويات، ودعم الاحتكاك الدولي ورفع مستوى الأداء الفني.