1171 مطية تدشن ضربة بداية «ختامي المرموم» للهجن



انطلقت في ميدان المرموم فعاليات في مهرجان المرموم التراثي لسباقات الهجن «ختامي المرموم»، والذي يستمر حتى الثاني من أبريل المقبل، بمشاركة خليجية واسعة، ودشنت ضربة البداية منافسات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، التي شهدت مشاركة كبيرة، تجاوزت 1171 مطية، تنافست على مدار 24 شوطاً، لمسافة 4 كيلومترات، وخصصت الأشواط الاثنا عشر الأولى منها لهجن الإنتاج، وذلك وسط مشاركة خليجية واسعة في افتتاح تحديات المهرجان.



وكسبت «شديدة» لجمعة محمد جمعة الغفلي ناموس الشوط الأول للحقايق البكار إنتاج، بزمن قدره 5:51:5 دقائق، وظفر بناموس الشوط الثاني للحقايق الجعدان إنتاج «طربان» لسلطان راشد سويدان حضيرم الكتبي، بتوقيت 5:55:4 دقائق.

وحققت «عهود» لخلفان هلال محمد عبد الله النعيمي، الفوز الثالث في أشواط الحقايق البكار إنتاج، والذي أنهته بزمن 5:50:7 دقائق، وحسم «ولوال» لسهيل عامر سعيد الغفيلي ناموس الشوط الرابع للحقايق الجعدان إنتاج، بتوقيت 5:48:08 دقائق، كان هو التوقيت الأفضل في جميع تحديات اليوم الأول.

رموز الحقايق



من جهة أخرى، يقام في ثاني أيام المهرجان 25 شوطاً في الفترة الصباحية، لمسافة 4 كيلومترات، منها 15 شوطاً مخصصة لهجن الإنتاج، على أن تتواصل التحديات في الفترة المسائية، بإقامة 20 شوطاً، تخصص الأشواط الأربعة الأولى منها لرموز سن الحقايق.

وسيحصل الفائز بكأس الحقاقة البكار المفتوح على كأس ومليون درهم، فيما ينال الفائز ببندقية الحقايق الجعدان المفتوح، بندقية و800 ألف درهم، كما يحصل الفائز بكأس الحقايق البكار للإنتاج على كأس ومليون درهم، وينال الفائز ببندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج، بندقية و800 ألف درهم، وذلك في أمسية مرتقبة من أمسيات المهرجان.



مزاد المرموم

ويقام على هامش المهرجان مزاد المرموم الثالث عشر «ج»، للإنتاج الشخصي للفطامين، والذي يقام على مسرح القرية التراثية بالمرموم، ويستمر حتى مساء الخميس المقبل، ضمن الفعاليات المصاحبة لمهرجان المرموم التراثي لسباقات الهجن.

ومن المقرر أن يشهد المزاد الذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، عرض 280 مطية من الإنتاج الشخصي، تنحدر من سلالات فاخرة في عالم الهجن العربية الأصيلة، تم اختيارها بعناية من قبل الملاك، في ظل اهتمام واسع من قبل المضمرين والملاك الباحثين عن السلالات المميزة، التي تشكل إضافة نوعية لعالم السباقات في المواسم المقبلة.



ويأتي تنظيم هذه النسخة، امتداداً للنجاحات التي حققتها النسختان الأولى والثانية من مزاد المرموم الثالث عشر للإنتاج الشخصي للفطامين، والتي شهدت إقبالاً كبيراً، وحركة شرائية نشطة، وأسفرت عن صفقات بارزة، أكدت المكانة التي بات يحتلها مزاد المرموم ضمن أهم المزادات المتخصصة في سلالات الهجن على مستوى المنطقة.

ومن المتوقع أن يشهد المزاد حضوراً واسعاً من الملاك والمضمرين من مختلف دول الخليج، في ظل السمعة التي اكتسبها المزاد خلال السنوات الماضية، ما أسهم في ترسيخ مكانة المزاد أحد أهم مزادات الإنتاج الشخصي في المنطقة.