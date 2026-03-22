فوز جديد لـ «سلة دبي» يعزز حظوظه في صدارة الدوري الأدرياتيكي

واصل فريق دبي لكرة السلة نتائجه القوية في مرحلة الأدوار الإقصائية من الدوري الأدرياتيكي، بعدما حقق انتصاراً لافتاً بنتيجة 95-78، على بودوتشنوست فولي من مونتينيغرو، ضمن الجولة الرابعة، ليواصل سعيه نحو صدارة الترتيب. كان الفريق قد ضمن تأهله إلى الأدوار الإقصائية، وقدم أداءً قوياً خارج أرضه، في ظل ضغط المباريات وتواليها.



وأشاد المدير الفني للفريق، يوريكا غوليماتس، بروح اللاعبين، مؤكداً أن الفريق قدم أداءً قوياً، وتعامل بجدية مع اللقاء، رغم ضغط الجدول، وأعرب عن تطلعه لمواصلة المستوى نفسه خلال الفترة المقبلة

وتصدر دجنان موسى قائمة المسجلين، برصيد 20 نقطة، فيما أضاف فيليب بيتروشيف 19 نقطة، وساهم مفيوندو كابينغيلي بـ 13 نقطة، في أداء هجومي جماعي متوازن.

ومع تبقي أربع جولات على نهاية المرحلة، وسجل يبلغ 18 انتصاراً مقابل خسارتين، يواصل فريق دبي لكرة السلة سعيه لحسم المركز الأول، مع تصاعد الزخم قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.