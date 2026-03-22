ليبرون جيمس يحطّم الرقم القياسي بعدد المباريات في الـ NBA

أ ف ب

حطّم ليبرون جيمس الرقم القياسي بعدد المباريات في الموسم المنتظم في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA»، بخوضه مباراته الـ1612 أمس السبت خلال فوز فريقه لوس أنجليس ليكرز بشق الأنفس على أورلاندو ماجيك 105-104. وبات النجم البالغ 41 عاماً في الصدارة منفرداً، متقدماً بمباراة واحدة على صاحب الرقم السابق روبرت باريش الذي اعتزل عام 1997. وكان جيمس قد عادل رقم باريش بطريقة مذهلة، حين وقع ثلاثة أرقام مزدوجة خلال فوز ليكرز على ميامي هيت في فلوريدا.



وكاد الظهور التاريخي ليبرون جيمس ينتهي بطعم مرّ، إذ كان أورلاندو قاب قوسين من إنهاء سلسلة انتصارات ليكرز الثمانية، متقدماً 104-102 قبل ثلاث ثوانٍ فقط من نهاية اللقاء. لكن ثلاثية مذهلة عند صافرة النهاية قبل 0.6 ثانية من لاعب ليكرز لوك كينارد أنقذت الفريق، مانحة إياه فوزه التاسع توالياً. ورفع ليكرز رصيده إلى 46-25، معززاً موقعه في المركز الثالث للمنطقة الغربية. وأنهى جيمس اللقاء مع 12 نقطة وست متابعات وأربع تمريرات حاسمة.



ويلعب جيمس موسمه الثالث والعشرين القياسي، ويحمل أصلاً مجموعة كبيرة من الأرقام القياسية في الدوري، بينها عدد النقاط المسجلة، وعدد الرميات المسجلة، وعدد محاولات تسديد الرميات، إضافة إلى أطول سلسلة مباريات في الموسم المنتظم يسجل فيها 10 نقاط على الأقل: 1297 مباراة.

وباحتساب مباريات الأدوار الإقصائية، يكون جيمس قد خاض 1904 مباريات في مسيرته، بينما يأتي كريم عبدالجبار ثانياً بـ1797 مباراة، وباريش ثالثاً بـ1795.