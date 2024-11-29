سلطان بن خليفة بن شخبوط: خطة متكاملة للارتقاء بالرياضات الإلكترونية

أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن الاتحاد وضع خطة متكاملة للارتقاء بالرياضات الإلكترونية وتعزيز المشاركات النسائية من خلال تنظيم المزيد من البطولات واستقطاب اللاعبات الموهوبات وصقل مهاراتهن

لافتا إلى أن اتحاد الرياضات الإلكترونية يركز على زيادة مشاركة المرأة، ويتطلع إلى زيادة أعداد اللاعبات في المسابقات الافتراضية.

وأشاد بمشاركة المنتخب الوطني للسيدات لأول مرة في تاريخه في بطولة العالم للرياضات الإلكترونية التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض الشهر الجاري ضمن أكثر من 650 لاعباً ولاعبة من 50 دولة من جميع أنحاء العالم، ما يعكس جهود الاتحاد لتطوير الأداء والمساواة بين الجنسين في الرياضات الإلكترونية، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة المزيد من الفرص للاعبات للمشاركة في البطولات الدولية وتحقيق الازدهار في المستقبل.

وأكد حرص الاتحاد على تعزيز التوعية بأهمية دور المرأة في الرياضات الإلكترونية، ومشاركة منتخب السيدات في بطولة العالم استهدفت كسب الخبرة والتعرف عن قرب على مستوى المنافسة العالمية، وتطوير إستراتيجيات اللعب. وأاشار إلى أن اللاعبات تحتاج إلى مشاركات مستمرة في البطولات الكبرى لمساعدتهن في تطوير مهاراتهن وصقلها بشكل يتناسب مع متطلبات البطولات العالمية ومنافسة المنتخبات القوية.