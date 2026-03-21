أحمد البدواوي يحرز برونزية مونديال «الدراجات البارالمبية» بتايلاند

أحرز الدراج أحمد البدواوي الميدالية البرونزية في منافسات كأس العالم للدراجات البارالمبية، المقامة حالياً في مدينة شيانج ماي بتايلاند إثر فوزه في سباق الفردي العام (فئة C5)، لمسافة 75 كيلومتراً، بعد منافسة قوية مع نخبة أبطال العالم، مسجلا بذلك أول ميدالية في تاريخ رياضة الدراجات الهوائية لدولة الإمارات على مستوى بطولات العالم.

ضم وفد الدولة في البطولة 4 لاعبين ولاعبة وواحدة، هم أحمد البدواوي، وعبدالله البلوشي، سالم الجنيبي، وحميد جاسم، وسلامة الخاطري إضافة إلى المدرب محمد المروي والفني عيسى البلوشي.

ووصف محمد المروي مدرب منتخبنا الوطني الإنجاز بأنه مرحلة نوعية في البطولات العالمية، ويؤكد الطفرة الكبيرة لرياضة أصحاب الهمم في الدولة بدعم القيادة الرشيدة، ومحطة انطلاق مهمة لرياضة الدراجات نحو الإنجازات العالمية.