تحدي الحقايق يدشن مهرجان ختامي المرموم

علي بن سرود: مشاركة واسعة يشهدها المهرجان

عبدالله أحمد: باص خاص للسياح لمتابعة السباقات









يدشن تحدي الحقايق، مساء الأحد، مهرجان المرموم التراثي لسباقات الهجن والذي يستمر حتى الثاني من أبريل المقبل، وسط مشاركة واسعة من هجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل، ويتضمن البرنامج إقامة 333 شوطاً موزعة بين منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل، إلى جانب 44 رمزاً تتنافس عليها الشعارات المشاركة خلال أيام المهرجان.



وتشهد منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ إقامة 115 شوطاً موزعة على أربعة فئات رئيسية، بواقع 30 شوطاً للقايا، و29 شوطاً للإيذاع، و26 شوطاً للثنايا، و30 شوطاً للحول والزمول.

وتتنافس هجن أبناء القبائل في 218 شوطاً ضمن خمس فئات سنية، منها 70 شوطاً للحقايق الذي يدشن فعاليات الحدث، و42 شوطاً للقايا، و36 شوطاً للإيذاع، و34 شوطاً للثنايا، و36 شوطاً للحول والزمول.



وسيكون التحدي ساخناً على 44 رمزاً، منها 16 رمزاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ بواقع أربعة رموز لكل سن (لقايا، إيذاع، ثنايا، حول وزمول)، إلى جانب 28 رمزاً لهجن أبناء القبائل موزعة على خمس فئات، بواقع 4 رموز للحقايق و6 رموز لكل من اللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول.



وتم رصد جوائز مالية ضخمة للفائزين في أشواط الرموز، مع استمرار توزيع الجوائز النقدية حتى المركز العاشر في جميع الأشواط، بما يعزز من قوة التنافس ويوسّع دائرة المستفيدين من جوائز المهرجان.



محطة رئيسية



أكد علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن مهرجان المرموم التراثي يمثل محطة رئيسية في موسم سباقات الهجن، ويحظى بمكانة كبيرة لدى الملاك والمضمرين في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن المهرجان شهد خلال السنوات الماضية مشاركة أعداد كبيرة من الهجن في مختلف الفئات العمرية، ونجح في تسجيل أرقام قياسية في حجم المشاركات، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها، متوقعاً أن تشهد النسخة الحالية ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المشاركين.



وقال بن سرود إن النادي أكمل كل التحضيرات وفق خطة متكاملة، مع اعتماد نظام التسجيل الذكي لتسهيل الإجراءات وضمان تنظيم دقيق وسلس، إلى جانب توفير كل الإمكانات التي تدعم مشاركة الملاك والمضمرين، مشيراً إلى أن الجوائز المالية الكبيرة، سواء في أشواط الرموز أو أشواط السيارات، تعكس حجم الدعم الذي تحظى به هذه الرياضة، وتسهم في تعزيز قوة المنافسة.



نموذج متكامل



من جانبه، أوضح عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن أن مهرجان المرموم التراثي يمثل نموذجاً متكاملاً في تنظيم الفعاليات التراثية، حيث يجمع بين قوة المنافسات، وتكامل الجوانب التنظيمية والإعلامية.



وأشار إلى أن المهرجان يشهد هذا العام جهوداً متواصلة في جانب الترويج والتسويق، إلى جانب العمل على إبراز الهوية التراثية بأسلوب حديث، مؤكداً أن هذا التوجه يسهم في توسيع قاعدة الجمهور واستقطاب شرائح جديدة من المهتمين.



ووجه عبدالله أحمد فرج دعوة لجميع المقيمين في الإمارات والزوار للحضور ومتابعة السباقات، وقال إنه تم توفير خدمة حافلة «بيغ باص» اعتباراً من يوم الأحد، حيث تنطلق من دبي مول – امتداد زعبيل عند الساعة 1:15 ظهراً، وتتيح للزوار الانتقال مباشرة إلى موقع السباقات، مع إمكانية متابعة مجريات السباق من الطابق العلوي للحافلة المتحركة ومواكبة الحدث على امتداد المضمار.. وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحرص على تسهيل وصول السياح الأجانب والمقيمين وتعزيز تجربة حضورهم.



وأكد في ختام تصريحه أن المهرجان يمثل واجهة مهمة لتعريف العالم برياضة الهجن، وإبراز مكانتها كجزء أصيل من الموروث الثقافي الإماراتي، في إطار تنظيمي حديث يعكس تطور هذا القطاع.