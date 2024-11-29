سالم القاسمي يخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي للمبارزة

يخوض المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، انتخابات رئاسة الاتحاد الآسيوي للعبة للدورة الأولمبية الجديدة 2024 ـ 2028 في الانتخابات التي تعقد في طشقند بأوزبكستان بعد غدٍ.

وتستضيف العاصمة الأوزبكية اجتماعات الجمعية العمومية للاتحادين الدولي والآسيوي للمبارزة، بمشاركة الإمارات، بداية من اليوم وحتى بعد غدٍ.

وستجرى على هامش اجتماعات الاتحاد الدولي، المقررة اليوم وغداً، انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمبارزة، للدورة الأولمبية المقبلة.

في حين ستجرى على هامش كونغرس الاتحاد الآسيوي، المزمع إقامته بعد غدٍ، انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للدورة الأولمبية نفسها التي تقدم لها الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي بإعادة ترشحه لمنصب الرئيس للدورة الثانية على التوالي.