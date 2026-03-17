دوري السلة الأمريكي يستعد لتوسع تاريخي



تستعد رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، لاتخاذ خطوة كبيرة نحو توسع تاريخي بإضافة فرق جديدة، مع استعداد مدينتي لاس فيغاس وسياتل، للحصول على امتيازات، في خطوة قد تزيد عدد فرق الدوري إلى 32 فريقاً.



وأكدت مصادر لوسائل إعلام أمريكية، أن مجلس إدارة الرابطة سيجري تصويتاً يومي 24 و25 مارس الجاري، للنظر في الموافقة على الخطة، التي إذا أقرت يتوقع أن يبدأ الفريقان اللعب في موسم 2028-2029.



ويتوقع أن تصل عروض الفرق من كلا المدينتين إلى نحو 10 مليارات دولار، ما يجعلها فوراً من بين أعلى الفرق تحقيقاً للإيرادات في الدوري، كما سيتطلب إتمام الصفقات تصويتاً إضافياً بموافقة 23 من أصل 30 عضواً في مجلس الحكام.



ولم تكن فكرة التوسع جديدة، إذ طالبت سياتل بالحصول على فريق منذ رحيل فريق سوبر سونيكس إلى أوكلاهوما سيتي في 2008، فيما تعد لاس فيغاس سوقاً واعدة تستضيف فريق كرة سلة نسائياً محترفاً هو إيسز، وتتمتع بقدرة اقتصادية كبيرة لدعم فريق في الدوري.



وقال مفوض الرابطة، آدم سيلفر: «نحن ننظر بجدية إلى سياتل ولاس فيغاس، مع دراسة الأسواق الأخرى بعناية، ونعمل على قياس الاهتمام والفهم المالي قبل اتخاذ القرار النهائي في عام 2026».



وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الرابطة لتعزيز انتشار الدوري وزيادة المنافسة، وسط توقعات بأن يفتح التوسع أبواباً جديدة للاستثمارات وزيادة جماهيرية كرة السلة الأمريكية.