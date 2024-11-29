أولى جولات التجديف على الجهاز غداًفي رأس الخيمة

بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، يشهد كورنيش القواسم في رأس الخيمة يوم غد انطلاق منافسات بطولة التجديف على الجهاز بمشاركة نخبة من هواة ومحبي هذه الرياضة من أبناء الدولة والجاليات المقيمة في الدولة.

وينظم الحدث الكبير اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي 2024-2025، بالتعاون مع نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية، وبدعم كبير من مركزي ايه 25 وفيتنيس فاكتوري للياقة البدنية في إمارة رأس الخيمة.

وتقام منافسات البطولة في إطار خطط الاتحاد لنشر مفهوم الرياضة واللياقة البدنية والصحة بين مختلف شرائح المجتمع، حيث تعتبر رياضة التجديف على الجهاز أو (التجديف داخل القاعة) إحدى البطولات والمنافسات المدرجة في أجندة الاتحاد الدولي للتجديف الحديث، والتي بدأت تحظى بأهمية كبيرة كونها تحاكي السباقات الأولمبية للتجديف خارج المسطحات المائية سواء في الفضاء المفتوح أو داخل القاعة.

وتحظى بطولة التجديف على الجهاز التي تقام للمرة الأولى في رأس الخيمة بالقرب من الجمهور في الكورنيش بمشاركة كبيرة من ممارسي رياضة التجديف الحديث بشكل عام، حيث ينظم اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث البطولة للمرة الثالثة بعد نجاح البطولات السابقة التي نظمها في دبي والشارقة والحمرية.

ويتنافس المشاركون والمشاركات في بطولة التجديف على الجهاز على ألقاب 14 فئة متنوعة في المسافات الأولمبية 500 م و1000 م و2000 م لفردي الرجال والسيدات وتحت 23 سنة رجال وتحت 19 فتيات وفرق مختلط مفتوح وفرق سيدات وفرق رجال وتحت 19 سنة فرق رجال.

وتحظى رياضة التجديف على الجهاز بشعبية كبيرة وسط مختلف شرائح المجتمع، حيث تمارس داخل القاعات في مراكز اللياقة، واكتسبت قاعدة كبيرة في الدولة، حيث يتوقع أن يسجل الحدث مشاركة كبيرة من الرياضيين في الدولة والذين يمثلون الفرق والأفراد.