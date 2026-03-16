3 نهائيات في كرة القدم والطائرة والكريكيت ببطولة الشيخ منصور بن زايد



تختتم غداً الاثنين فعاليات النسخة الأولى من بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - الوثبة 2026، بإقامة 3 نهائيات في كرة القدم والطائرة والكريكيت. وأعلنت اللجنة المنظمة عن حفل استثنائي يتضمن تتويج الفائزين في الفعاليات المختلفة، بعد مراحل مميزة من المنافسات على مدى أيام البطولة.



ويتنافس فريقا «الأرشيف والمكتبة الوطنية» و«مؤسسة خليفة»، في نهائي كرة القدم، بعد تفوقهما في مباراتي الدور نصف النهائي مساء أمس، إذ فاز فريق «الأرشيف والمكتبة الوطنية» على بوليفيا 3-0، وفريق «مؤسسة خليفة» على ساليسبوري بركلات الترجيح إثر تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي 3-3.



وأكد خيري الحسيني، مدرب فريق مؤسسة خليفة، أن منافسات كرة القدم شهدت مستويات مميزة من الفرق المشاركة، بتنظيم احترافي من اللجنة المنظمة، في بيئة محفزة ومشجعة للاعبين، بحضور الجماهير لإضافة أجواء تنافسية تزامنت مع شهر رمضان، معرباً عن أمله بوصول فريقه إلى منصة التتويج بعد مراحل قوية من المنافسات خلال المرحلة الماضية.



على صعيد متصل تختتم منافسات الكرة الطائرة في البطولة بالمباراة النهائية التي تجمع بين فريقي نجوم الإمارات و«إم أي إتش». كان الدور نصف النهائي قد شهد مساء أمس فوز فريق نجوم الإمارات على المنامة 2-1، وفريق «إم أي إتش» على فريق الإمارات 2 بنتيجة 2-0.



وتختتم يوم غد أيضاً فعاليات الكريكيت التي حظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة من مختلف الجاليات المقيمة في الدولة خلال المنافسات الماضية.

وفي جانب متصل أسفرت منافسات البادل للمحترفين عن نهائي مميز بين 4 لاعبين من إسبانيا، ونجح بحسمه والتتويج بلقب المسابقة الثنائي ناتشو فيلارينو وسيرخيو تينيرو أمام اللاعبين كريستوبال جارسيا وبابلو كاستييو، بمجموعتين دون مقابل، بواقع 7-6 و6-2.