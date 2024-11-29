70 مليون صوت في الجولة الأولى لترشيحات «دبي غلوب سوكر»

استقبلت جوائز دبي غلوب سوكر، التي تتولى رعايتها شركة بيوند للتطوير العقاري وتقام بدعم من مجلس دبي الرياضي، رقماً استثنائياً من الأصوات بلغ 70 مليون صوت خلال الجولة الأولى فقط، ما يعكس تزايد مستويات الاهتمام والإقبال على هذه الفعالية السنوية المميزة.

وتحددت قائمة المرشحين النهائيين بناءً على تلك الأصوات في ثمانٍ من الفئات الـ12 الرئيسية، قبيل حفل التكريم المميز المزمع انطلاقه 27 ديسمبر المقبل بالتزامن مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، وذلك في رحاب منتجع أتلانتس النخلة.

وأُغلقت الجولة الأولى من التصويت العام الاثنين الماضي، بأصوات تخطت ضعف إجمالي الرقم المسجل في تصويت العام الماضي، وبمشاركة مصوّتين من ما يزيد على 200 دولة.

كما تجاوزت تحميلات تطبيق غلوب سوكر على الهاتف المحمول حاجز المليار ونصف عملية تنزيل، ما يؤكد الإقبال غير المسبوق على هذه الفعالية الفريدة.

ويتطلع النرويجي نجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند إلى الاحتفاظ بلقب أفضل لاعب في الدورة الخامسة عشرة من الفعالية، بينما تضم قائمة النجوم الآخرين الموجودين على قائمة المرشحين كلاً من زميله رودري، وثلاثي ريال مدريد كيليان مبابي، وفينيسيوس جونيور، وجود بيلينغهام، فضلاً عن الأسطورتين ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

وينافس اللاعب النرويجي أيضاً في القائمة المختصرة التي تضم عشرة لاعبين ضمن فئة أفضل مهاجم، إلى جانب زميله فيل فودين، ونجم ليفربول محمد صلاح، ونجم بايرن ميونيخ هاري كين. كما يوجد في قائمة أفضل لاعب خط وسط كل من بيلينغهام ورودري، ولاعب تشيلسي كول بالمر، ولاعب وسط باير ليفركوزن غرانيت تشاكا.

وتضم القائمة المختصرة المكونة من 12 لاعبة للمرشحات عن فئة أفضل لاعبة الثنائي الإسباني الفائز بكأس العالم أيتانا بونماتي وسلمى بارالويلو، إلى جانب كارولين غراهام هانسن لاعبة برشلونة. ويتنافس على جائزة أفضل نادٍ للرجال كل من بطل الدوري الألماني باير ليفركوزن، والملكي ريال مدريد، في حين يبرز برشلونة وبايرن ميونخ اللذان ينضمان إلى القائمة المختصرة التي تضم أربعة أندية تتنافس على جائزة أفضل نادٍ للسيدات.

ويمكن للمشجعين التصويت للاعبيهم المفضلين حتى 10 ديسمبر عبر الموقع الإلكتروني vote.globesoccer.com، علماً أن أصوات المشجعين ولجنة التحكيم الرسمية لغلوب سوكر، المكونة من ألمع النجوم في عالم كرة القدم، بمن فيهم مارتشيلو ليبي وفرانشيسكو توتي وإيكر كاسياس ولويس فيغو، سيكون لها الكلمة الفصل في تحديد الفائزين.

مزاد خيري

ويسبق انطلاق الفعالية المرتقبة إقامة مزادٍ خيري إلكتروني يفوز فيه أحد المشاركين المحظوظين بتذكرة ذهبية حصرية من سايرو SIRO لحضور حفل جوائز دبي غلوب سوكر من شركة بيوند للتطوير العقاري لهذا العام.

وسيذهب ريع المزاد بأكمله مباشرة إلى مؤسسة الجليلة، المنظمة غير الربحية الرامية إلى تغيير حياة أفراد المجتمع في دولة الإمارات من خلال الأبحاث والتعليم والعلاجات الطبية. وتشمل التجربة المتفردة تذكرة ذهاب وإياب إلى دبي على الدرجة الأولى وإقامة لثلاث ليالٍ في فندق سايرو ون زعبيل، إلى جانب بطاقة دخول كبار الشخصيات إلى الحفل نفسه وفرصة لقاء الفائز بجائزة أفضل لاعب.

وتحافظ دبي غلوب سوكر خلال دورتها الحالية على شراكتها مع طيران الإمارات، والشركة السعودية الرياضية، وأودي، ومجموعة صن سيت للضيافة، وإيتالبريزيوسي، ومنصوري، وسيلفر ساندس، وأزيموت لليخوت. كما عقدت شراكة استراتيجية جديدة مع شركة بيوند للتطوير العقاري بصفتها الراعي الرئيسي للفعالية، وفندق سايرو ون زعبيل.

سيتم بث جوائز دبي غلوب سوكر من بيوند للتطوير العقاري عالمياً عبر العديد من الشبكات، ما يتيح لعشاق كرة القدم حول العالم فرصة متابعة الحدث والاستمتاع بأجوائه الحماسية على الهواء مباشرة.

وتعد شركة الرياضة السعودية الرياضية الناقل الرسمي للحدث. ومع اقتراب موعد الفعالية، يمكن للمشجعين البقاء على اطلاع على آخر المستجدات من خلال القنوات الإعلامية والرقمية لغلوب سوكر، وعن طريق تطبيق المحمول الخاص بها المتوفر لنظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس.