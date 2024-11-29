3 أبطال إماراتيين يشاركون في «أبوظبي إكستريم» بالعين

أعلنت الجهات المنظمة لبطولة أبوظبي إكستريم (ADXC) عن مشاركة ثلاثة من نجوم الجوجيتسو الإماراتيين في النسخة الثامنة من البطولة التي تنطلق يوم 6 ديسمبر المقبل في مدينة العين للمرة الأولى، حيث من المقرر أن ينضم كل من خالد الشحي، وشما الكلباني، وعمر الفضلي، إلى نخبة من الرياضيين العالميين في بطاقة نزالات حافلة بالنجوم.

وقالت شما الكلباني: «كانت المشاركة في بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC) تجربة استثنائية في مسيرتي في رياضة الجوجيتسو. شاركت في بطولة ADXC 4 في باريس، حيث واجهت لينا غروسيه، وحققت فوزاً بقرار الحكام، كانت لحظة مميزة في مسيرتي الرياضية أن أرفع علم دولة الإمارات في بطولة إماراتية عالمية في العاصمة الفرنسية.

هذه المواجهة عززت مهاراتي الفنية وقدراتي المتعلقة بخطط واستراتيجيات السيطرة والإخضاع، ما أسهم في الوقت نفسه بإبراز التقدم الذي أحرزته الرياضيات الإماراتيات والجهود المبذولة في الدولة لتمكين المرأة ودعمها لإظهار أقصى إمكاناتها، ولا سيما في مجال الرياضة. ومع اقتراب بطولة ADXC 8، أركز على صقل تقنياتي وتعزيز تركيزي الذهني وزيادة مستوى لياقتي البدنية.

كل حصة تدريبية هي فرصة لدفع حدودي والتعلم من مدربي وزملائي. أنا ملتزمة بإظهار التقدم الذي حققته وجعل بلادي فخورة، كما أن دعم جمهور وعشاق الجوجيتسو في الإمارات يمدني بالعزيمة لإحراز التفوق. وأتطلع للوقوف داخل القفص مرة أخرى، ومستعدة لتقديم أفضل أداء لي».

وأكد عمر الفضلي أنه متحمس للمشاركة في البطولة للمرة الأولى، حيث يمضي وقتاً طويلاً في الاستعداد والتدرب على طرق الاستفادة من القفص وإتقان التقنيات التي تعتمد عليه، وقال: «متحمس لاستعراض مهارتي في الجوجيتسو أمام جمهور البطولة.

وأعتقد أنني على أتم الاستعداد لخوض النزال، لأن الفوز بلقب في هذه البطولة العالمية يعني لي الكثير، وتشكل هذه المشاركة تجربة غير مسبوقة بالنسبة لي مع قواعد فريدة لم أختبرها سابقاً، إلا أنني واثق من قدرتي على الفوز».

ويستعد خالد الشحي، الذي شارك في النسخة الرابعة من البطولة التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في هذه النسخة التي تقام في مسقط رأسه، مدينة العين، وقال:

«كانت المشاركة في بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC) تجربة مهمة أتاحت لي مواجهة لاعب قوي، مثل البرازيلي ليناردو ماريو.

حيث تمكنت من الفوز بعد خوض خمس جولات مليئة بالتحديات، وسعيد لهذه الفرصة للمشاركة مجدداً في البطولة، لا سيما أنها تقام في مدينة العين، حيث أعتزم تقديم عرض مميز لجمهوري في العين، وإهداءهم فوزاً يليق بهذه المدينة وتاريخها الرياضي الحافل وجمهورها العاشق للرياضة، وأعتقد أن أبوظبي إكستريم ساعدتني على اختبار قدراتي في أجواء جديدة وضاعفت فهمي لاستراتيجية السيطرة داخل القفص».