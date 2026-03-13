ألـكاراز يحتفل بزي نحلة في إنديان ويلز... لفتة مرحة تعيد ذكرى واقعة النحل



خطف لاعب التنس الإسباني كارلوس ألكاراز الأنظار خلال بطولة إنديان ويلز، بعدما احتفل بطريقة طريفة بارتداء زي نحلة عقب تأهله إلى نصف النهائي، في لفتة أعادت إلى الأذهان حادثة طريفة شهدتها البطولة قبل عامين عندما توقفت إحدى مبارياته بسبب سرب من النحل.



وكانت مباراة ألكاراز في ربع نهائي بطولة إنديان ويلز قبل عامين قد توقفت بشكل مفاجئ بعد دخول عدد كبير من النحل إلى الملعب، في واقعة لاقت حينها انتشاراً واسعاً بين الجماهير ووسائل الإعلام. وعاد اللاعب الإسباني ليحيي تلك الذكرى مساء الخميس، عندما ارتدى زي نحلة ألقاه له مشجعون في المدرجات بعد فوزه على البريطاني كاميرون نوري في الدور ربع النهائي.



وقدم ألكاراز أداء قوياً أمام البريطاني كاميرون نوري، ليحجز مقعده في نصف نهائي البطولة للموسم الخامس على التوالي، مؤكداً تفوقه في المواجهات المباشرة بينهما. واستغرقت المباراة ساعة و33 دقيقة، وبرز خلالها اللاعب الإسباني بضرباته القصيرة الدقيقة التي تعد من أبرز أسلحته في الملعب.



وعقب اللقاء، ألقى عدد من المشجعين الذين حضروا بملابس على شكل نحلة أحد الأزياء إلى اللاعب، مطالبين إياه بارتدائه، فاستجاب لهم وسط تشجيع كبير من الجماهير، وارتدى الزي لبضع لحظات قبل مغادرته الملعب، في مشهد طغت عليه أجواء من المرح والتفاعل.



وقال ألكاراز إن الجماهير ظلت تشجعه منذ بداية المباراة وحتى نهايتها، مضيفاً أن ارتداء الزي جاء استجابة لهم وتقديراً لدعمهم المتواصل، واصفاً اللحظة بأنها كانت طريفة ومميزة.



وفي تصريحات لاحقة، تحدث اللاعب الإسباني عن أفضل من يجيد تنفيذ الضربات القصيرة في بطولات المحترفين، مشيراً إلى أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش والفرنسي كورنتان موتيه والبلغاري غريغور ديميتروف من أبرز اللاعبين الذين يتميزون بهذه المهارة.