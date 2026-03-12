586 فريقاً يرسمون لوحة ختام بطولة الظفرة الرمضانية 2026

اختتمت منافسات بطولة الظفرة الرمضانية 2026 التي نظمها نادي الظفرة الرياضي، في مشهد رياضي حافل بالحماس والتنافس، بعد أسابيع من الفعاليات التي عمّت مختلف مدن منطقة الظفرة، لتؤكد البطولة مكانتها واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية والمجتمعية خلال شهر رمضان المبارك.



وشهدت مدينة زايد الختام النهائي للبطولة وسط حضور جماهيري لافت وأجواء احتفالية مميزة، بعد تنظيم أكثر من 40 مسابقة وفعالية رياضية ومجتمعية في ست مدن رئيسية، هي مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ والظنة، بمشاركة واسعة تجاوزت 4116 متسابقاً ضمن 586 فريقاً رياضياً في مختلف الألعاب، في لوحة رياضية عكست روح التنافس والتلاحم المجتمعي بين أبناء المنطقة، في حين استحوذت مدينة زايد على النصيب الأكبر من المشاركة بواقع 183 فريقاً وأكثر من 1075 رياضياً تنافسوا في بطولات عدة وألعاب مختلفة، وسط حضور جماهيري لافت وأجواء رمضانية مميزة.



منافسات كرة القدم

شهدت بطولة كرة القدم للكبار منافسة قوية بين الفرق المشاركة، حيث نجح فريق عرادة في التتويج بلقب البطولة بعد أداء مميز في المباراة النهائية، تمكن خلاله من الفوز على فريق بينونة بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ليحسم اللقب بجدارة ويؤكد تفوقه في البطولة.

وفي بطولة كرة القدم للناشئين، خطف فريق الحريفة اللقب بعد فوز مثير على فريق نجوم الظفرة بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة اتسمت بالقوة والندية بين الفريقين. وظلت نتيجة اللقاء معلقة حتى الدقائق الأخيرة قبل أن يتمكن فريق الحريفة من تسجيل هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحسم اللقب وسط فرحة كبيرة من لاعبيه وجماهيره.



الكرة الطائرة

في منافسات الكرة الطائرة، توج فريق عرادة بلقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الظفرة «ب» بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد، في مواجهة اتسمت بالحماس وتبادل السيطرة بين الفريقين قبل أن يحسمها عرادة لصالحه.



بطولة البلوت

كما شهدت بطولة البلوت مشاركة واسعة ومنافسات قوية بين الفرق، وأسفرت النتائج عن فوز فريق الدبدبة بالمركز الأول، بينما حل في المركز الثاني فريق F3 وفي المركز الثالث فريق مدينة زايد.



وفي بطولة الكريكيت، تمكن فريق بيراتس من حصد المركز الأول بعد أداء مميز طوال المنافسات، فيما جاء فريق جولدن آرم في المركز الثاني بعد مباراة قوية. واختتمت البطولة وسط أجواء احتفالية مميزة شهدت تكريم الفرق الفائزة واللاعبين المتميزين، مع إشادة واسعة من المشاركين والجماهير بحسن التنظيم وتنوع الفعاليات، مؤكدين أن بطولة الظفرة الرمضانية أصبحت واحدة من أبرز الأحداث الرياضية الرمضانية في المنطقة.



بطولات مستقبلية

من جهته، ثمّن حمدان سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، الدعم الكبير والمتواصل الذي تحظى به الفعاليات الرياضية في منطقة الظفرة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مؤكداً أن هذا الدعم كان له الأثر الأكبر في نجاح الفعاليات والبطولات التي ينظمها نادي الظفرة الرياضي، وفي مقدمتها بطولة الظفرة الرمضانية.

وأوضح المنصوري أن الرعاية والاهتمام المستمرين من سمو الشيخ حمدان بن زايد يشكلان دافعاً كبيراً لمواصلة تطوير العمل الرياضي والمجتمعي في المنطقة، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعزز من مكانة البطولات والفعاليات الرياضية ويشجع مختلف فئات المجتمع على المشاركة وممارسة الرياضة.



وأكد المنصوري، أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم المزيد من المسابقات والبطولات الرياضية والمجتمعية في مختلف مدن منطقة الظفرة، في إطار حرص نادي الظفرة الرياضي على توسيع قاعدة المشاركة الرياضية وتقديم فعاليات متنوعة تلامس اهتمامات أهالي منطقة الظفرة، وتسهم في تعزيز الروابط المجتمعية ونشر ثقافة الرياضة بين الشباب.