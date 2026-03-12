دبي تحافظ على حيوية المشهد الرياضي



تواصل دبي تعزيز مكانتها واحدة من أبرز العواصم الرياضية في المنطقة والعالم، مع استمرار تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية بوتيرة متصاعدة، في مؤشر على قدرتها على إدارة أجندة رياضية نشطة، رغم التوترات الإقليمية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.



تشمل أجندة دبي الرياضية خلال الأسبوع الجاري، فعاليات رسمية في مختلف الرياضات، من كرة القدم وكرة السلة والشطرنج، إلى البطولات الخاصة بالجاليات، إلى جانب فعاليات مجتمعية تهدف إلى نشر ثقافة الرياضة بين السكان، وتشجيع أسلوب الحياة الصحي، وتعزيز المشاركة المجتمعية.



مساء الأربعاء، شهدت دبي إقامة سباق «سكتشرز برفورمانس للجري الليلي» الرابع، على جسر ميدان، بمشاركة نحو 350 عداء وعداءة من مختلف الأعمار والجنسيات. وأتاح السباق للمشاركين الاستمتاع بالإطلالة على شارع الشيخ زايد والخليج التجاري، وسط إضاءة المدينة الليلية، في إطار برامج الجري المجتمعي، التي تنظم بانتظام لتعزيز النشاط البدني.



مساء الجمعة، تنطلق بطولة عموم الفلبينيين الثامنة في دول مجلس التعاون الخليجي لكرة السلة، والتي تستمر ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من العمالة الفلبينية في دولة الإمارات. وتهدف البطولة إلى تعزيز الوعي الرياضي داخل مجتمع العمالة الوافدة، وتشجيع اللياقة البدنية والقوة الذهنية، وروح التعاون والعمل الجماعي، وهو ما يعكس دور الرياضة في توطيد العلاقات المجتمعية داخل الجاليات.



ويشهد نفس اليوم تنظيم «جولة رمضان للدراجات ضد السرطان»، على مضمار ند الشبا، ضمن سلسلة سباقات توعوية ومجتمعية، تهدف إلى دعم المرضى، وزيادة الوعي الصحي، بمشاركة محلية واسعة.



وعطلة نهاية الأسبوع ستشهد مجموعة متنوعة من الفعاليات، منها ترايثلون «جريت أند تونيك – الممزر»، بمشاركة نحو 500 متسابق، وكأس كومودورز للقوارب الشراعية، بالإضافة إلى كأس تحدي دبي 2026 للبولو، يوم السبت. ويستمر الحدث الرياضي يوم الأحد، مع فعالية «سيتي لاند مول رمضان للمشي»، وسباق جبال الألب للتزلج في سكي دبي، ما يعكس تنوع الأنشطة الرياضية في الإمارة، وقدرتها على استقطاب فئات متعددة من المجتمع، من الرياضيين المحترفين إلى الهواة ومحبي الرياضة.



وتُظهر هذه الأنشطة والمشاركة المجتمعية الواسعة، قدرة دبي على الحفاظ على بيئة آمنة ومستقرة، حيث يعكس حضور المشاركين بكثافة في الفعاليات، شعورهم بالطمأنينة والاستقرار، ما يجعلها نموذجاً للمدن التي تستطيع الحفاظ على زخم رياضي مستمر، رغم التحديات الإقليمية، وتؤكد أن الرياضة في دبي، أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية لجميع الفئات، مع التركيز على الصحة، الوحدة المجتمعية، وتعزيز أسلوب الحياة النشط.



الأسبوع الماضي أيضاً، شهد إقامة عدد من البطولات البارزة، بما في ذلك ختام النسخة الثالثة عشرة من دورة ند الشبا الرياضية، والتي شملت منافسات في كرة الطائرة وكرة السلة على الكراسي المتحركة، إضافة إلى منافسات شد الحبل، وبطولة بلدية دبي لكرة القدم، وكأس دريم يونايتد الدولي للجمباز الإيقاعي، وسباقات السباحة الرمضانية، وسط حضور جماهيري لافت.