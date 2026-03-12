روجيه فيدرر يدخل قائمة فوربس لـ«المليارديرات»



أصدرت مجلة فوربس الأمريكية قائمتها السنوية للمليارديرات لعام 2026، التي تضم 3428 شخصاً، أي بزيادة 400 عن العام الماضي. ولأول مرة، يظهر أسطورة التنس روجيه فيدرر (44 عاماً) في القائمة، محتلاً المرتبة 3185 بثروة تقدر بنحو 1.1 مليار دولار.



فيردرر، النجم السويسري الذي أحرز 20 لقباً في البطولات الكبرى بين 2003 و2018، حقق نجاحاً لافتاً خارج الملاعب بعد اعتزاله. وتشير فوربس إلى أنه على الرغم من حصوله على أكثر من 130 مليون دولار من الجوائز خلال مسيرته، إلا أن أرباحه من عقود الرعاية والإعلانات كانت أعلى بكثير، إذ بلغت في أفضل سنواته نحو 100 مليون دولار سنوياً.



وقالت فوربس: «محفظته تعتبر فريدة في عالم الرياضة»، مشيرة إلى شراكاته الطويلة الأمد مع علامات مثل مرسيدس وروليكس، التي ظلت وفية له حتى بعد اعتزاله. وبذلك ينضم فيدرر إلى مجموعة ضيقة من الرياضيين الذين تجاوزت ثرواتهم مليار دولار، مثل ليبرون جيمس وتايغر وودز.



في الوقت نفسه، لا يزال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تيسلا وسبايس اكس في الصدارة بثروة تقدر بنحو 839 مليار دولار، فيما تؤكد إضافة فيدرر إلى القائمة التأثير المالي المتزايد للرياضيين خارج ملاعبهم.