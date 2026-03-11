جوشوا يترك بريطانيا ويختار دبي مقراً لإقامته



قرر نجم الملاكمة البريطاني أنتوني جوشوا، مغادرة المملكة المتحدة والتوجه للإقامة في دبي.



وكشفت وثائق رسمية مرتبطة بالبطل السابق للوزن الثقيل، والتي تقدر قيمتها بنحو 150 مليون جنيه إسترليني، أن جوشوا قام بتغيير وضع إقامته رسمياً إلى دولة الإمارات.



وأكد جوشوا، والبالغ من العمر 36 عاماً، والمتوج بذهبية الألعاب الأولمبية لندن 2012، انتقاله للإقامة في دبي، المدينة التي لطالما اعتبرها وجهة مفضلة للتدريب والاستجمام، حسب ما كشفت صحيفة «ديلي ميل».



وتظهر ملفات شركتيه، أن انتقال الإقامة أصبح رسمياً، ولن يكون هذا الظهور الأول لجوشوا في دبي، إذ اعتاد زيارة المدينة باستمرار للتدريب والعمل الترويجي، ومن أبرز لحظاته هناك تدريبه الشهير عام 2017، على مهبط الطائرات في برج العرب، في عرض استثنائي خطف الأنظار عالمياً.



كما زار المدينة أكثر من مرة خلال العام الماضي، حيث التقى مروج الملاكمة الشهير إيدي هيرن، وخاض جلسات تدريبية مع أسطورة الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف.



ويأتي هذا التحول في حياة جوشوا بعد فترة شخصية صعبة، أعقبت حادثاً مأساوياً في نيجيريا العام الماضي، أدى إلى وفاة اثنين من أصدقائه المقربين، وهو ما ترك أثراً عميقاً في مسيرته وحياته الخاصة.



واختتمت الصحيفة الإنجليزية تقريرها مؤكدة أن بطل العالم السابق، اختار فتح صفحة جديدة في مسيرته من دبي، المدينة التي قد تتحول إلى محطة رئيسية في حياته المهنية والاستثمارية خلال السنوات المقبلة.