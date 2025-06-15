انطلاق فعاليات بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية 2025 في عجمان



برعاية كريمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، انطلقت اليوم الأحد، فعاليات النسخة الثامنة والخمسين من بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والتي تنظمها دائرة التنمية السياحية بعجمان للمرة الأولى، وذلك في مركز الإمارات للضيافة، وتستمر منافساتها حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي: «فخورون باستضافة بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية للمرة الأولى في عجمان، وسعداء بتوجّه أنظار العالم الرياضي إلى الإمارة من خلالها. ونعتبر هذا الحدث فرصة متميزة لإبراز قدراتنا التنظيمية ومقوماتنا السياحية والثقافية».

وأضاف: «يعكس استقطاب مثل هذه الفعاليات الرياضية الدولية ثقة المجتمع الرياضي العالمي في إمكانيات الإمارة، ويمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الإمارة لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية، في ظل تكامل بنيتها التحتية السياحية واللوجستية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط قطاعي السياحة والضيافة».

ووصف الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، استضافة دولة الإمارات لمنافسات بطولة آسيا في إمارة عجمان بالإضافة المميزة للبطولات الرياضية التي تستضيفها وتنظمها الإمارات بشكل احترافي ومميز. وثمن دعم ورعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد إمارة عجمان، للبطولة ما يمهد لاستضافة استثنائية لبطولة آسيا الحالية في إمارة عجمان ودعم كبير لرياضة بناء الأجسام على مستوى الإمارات وقارة آسيا والعالم، مؤكداً أنه سيساهم بنقلة نوعية لممارسة الرياضة كأسلوب حضاري للحياة، ويدعم ممارسة بناء الأجسام واللياقة البدنية بشكل أفضل وأكبر مستقبلاً. وأكد أن البنية التحتية المميزة في إمارة عجمان فضلاً عما تتمتع به دائرة التنمية السياحية في عجمان من مكانة متميزة في جميع الجوانب تعكس الثقة العالية بتحقيق نجاح جديد للرياضة الإماراتية، متمنياً للاعبي قارة آسيا استثمار عناصر المنافسة في البطولة لتحقيق طموحاتهم المشروعة.

من جانبه، قال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: «تمثل هذه البطولة المرموقة منصّة استثنائية نستعرض من خلالها إمكانياتنا التنظيمية المتميزة، ونسلط الضوء على مقوماتنا السياحية والثقافية الرائدة».

وتابع: «تُعد محطة هامة ضمن جهودنا المستمرة في دائرة التنمية السياحية بعجمان لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة للفعاليات الكبرى على مستوى المنطقة والعالم، دعماً للاقتصاد المحلي المستدام، وسعياً إلى تحقيق الأهداف الوطنية والتنمية الشاملة».

وأقامت الدائرة في اليوم الأول حفل الافتتاح الرسمي للبطولة، معلنةً بدء المنافسات لمجموعة من الفئات المختلفة، والتي تضمنت كلاسيك بودي بلدنج «ناشئين ورجال وأساتذة»، وأكروبات سيدات، وأرتيست سيدات، وفيت موديل «سيدات وناشئين وأساتذة»، وفتنس رجال، وفيزيك «سيدات وأساتذة»، وفيت موديل سيدات، وفيزيك سيدات، وبودي فتنس «سيدات وناشئين وأساتذة»، وبودي فتنس سيدات، وويلنيس «سيدات وناشئين»، وفيت باريس مفتوح، وبكيني «ناشئين وسيدات»، وبكيني سيدات