333 شوطاً في ختامي المرموم للهجن بعد العيد



أعلن نادي دبي لسباقات الهجن عن موعد انطلاق مهرجان ختامي المرموم بعد عيد الفطر المبارك يوم 22 مارس وحتى 2 أبريل في ميدان المرموم، وسيتضمن الحدث إقامة 333 شوطاً موزعة بين منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل، إلى جانب 44 رمزاً تتنافس عليها الشعارات المشاركة في المهرجان الذي يعد من أكبر المهرجانات في روزنامة سباقات الهجن في المنطقة.



وتشهد منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ إقامة 115 شوطاً موزعة على أربع فئات رئيسية، بواقع 30 شوطاً للقايا، و29 شوطاً للإيذاع، و26 شوطاً للثنايا، و30 شوطاً للحول والزمول.

وتتضمن منافسات هجن أبناء القبائل 218 شوطاً لخمس فئات سنية، منها 70 شوطاً للحقاقة، و42 شوطاً للقايا، و36 شوطاً للإيذاع، و34 شوطاً للثنايا، و36 شوطاً للحول والزمول.



وتعد أقوى الأشواط والسباقات في المهرجان أشواط الرموز البالغ مجموعها 44 رمزاً، منها 16 رمزاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ بواقع أربعة رموز لكل سن (لقايا، إيذاع، ثنايا، حول وزمول)، إلى جانب 28 رمزاً لهجن أبناء القبائل موزعة على خمس فئات، بواقع 4 رموز للحقاقة و6 رموز لكل من اللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول.



ويعد مهرجان ختامي المرموم من المهرجانات الكبرى التي تحظى باهتمام واسع من ملاك ومضمرو الهجن وعشاق سباقات الأصايل لما يحمله من تنافس قوي بين نخبة المطايا والشعارات في مختلف الأشواط والفئات العمرية.