الرجبي يخسر أمام هونج كونج في تصفيات المونديال



خسر منتخبنا الوطني للرجبي فئة 15 لاعباً أمام منتخب هونج كونج بنتيجة 10-43، في المباراة التي جرت بينهما بملعب ذا سفينز في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في أستراليا 2027، ويلعب منتخبا مباراته الثانية أمام منتخب كوريا يوم 21 الجاري بمدينة إنشيون، فيما تقام المباراة الثالثة أمام منتخب سيرلانكا بمدينة كولومبو، يوم 4 يوليو المقبل، ويتأهل بطل التصفيات مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز الثاني ملحق التصفيات الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 8 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، أن الخسارة أمام هونج كونج بسبب المستويات العالية للمنتخب المنافس الذي يضم جميع لاعبيه من المحترفين، ويعد المرشح الأول للتأهل لمونديال أستراليا، ويملك تاريخاً طويلاً في الرجبي، ولكن الأمل موجود على أرض الواقع وعلينا الاستعداد لمواجهة كوريا ثم سيرلانكا والفرص متاحة أمام منتخبنا.

وأضاف الزعابي، إن وجود منتخبنا في التصفيات المؤهلة للمونديال يمثل خطوة على طريق الحلم نحو المونديال ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم يقدم كل الدعم للمنتخب وتم إعداده بشكل جيد على مدار عامين ولعب مباريات ودية مع مدارس مختلفة لرفع المستوى الفني للاعبين.

وأشار إلى أن المنتخب سيواصل الإعداد للمباراتين المقبلتين من خلال التجمعات الداخلية من أجل معالجة الأخطاء من جانب الجهاز الفني للمنتخب ومن المنتظر أن تتوجه البعثة إلى كوريا الأربعاء المقبل، والتدريب هناك يومي 19 و20 يونيو قبل المباراة الثانية، ولدينا ثقة باللاعبين والجهاز الفني للعودة من كوريا بنتيجة إيجابية رغم قوة المنافس.