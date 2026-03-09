7 نساء زلزلن عالم الرياضة

لم يكن عام 2025 مجرد عام للبطولات والأرقام القياسية في الرياضة النسائية، بل كان عاماً للقيادة والتمرد الهادئ، بعدما وقف سبع نساء في قلب العاصفة، وقدن ثورات صامتة وأحدثن زلازل مرئية داخل الملاعب وخارجها، من المساواة في الأجور، إلى الدفاع عن الأمومة، إلى فرض الشفافية المؤسسية والحق في المنافسة.



وأشارت صحيفة «آس»، إلى أنه لم تفز جميعهن بالكؤوس، ولكنهن فزن بشيء أعظم، وهو تغيير قواعد اللعبة نفسها، وذلك في تقرير استعرضت من خلاله ثماني قصص ملهمة لنساء أعادت أصواتهن تشكيل ملامح الرياضة الحديثة، وبدأت الصحيفة تقريرها بالحديث عن آجا ويلسون، مشيرة إلى أنها قوة غيرت مسار دوري السلة النسائي.



وأوضحت أن آجا، لم تعد مجرد لاعبة تسجل النقاط، بل أصبحت قوة قادرة على صناعة الواقع، بعدما أسهمت في عام 2025م في ترسيخ مكانة دوري كرة السلة النسائي الأمريكي للمحترفات كمنتج جماهيري مربح ومصدر فخر، ورفعت أصوات الرياضيين السود ونشطاء المجتمع إلى قلب اللعبة، لتصبح رمزاً لجيل يدرك أن الموهبة إذا لم تتحول إلى تأثير حقيقي، تبقى مجرد رقم في سجل الإحصاءات.



وعرضت قصة سوزي وولف، منوهة إلى أن رياضة السيارات تبدو كأنها نادٍ مغلق للرجال، ولكن سوزي كسرت القاعدة، ودعواها القضائية ضد الاتحاد الدولي للسيارات بتهمة تضارب المصالح، لم تكن دفاعاً شخصياً فقط، بل اختباراً حقيقياً للشفافية هز عالم السباقات، ورغم إدارتها لأكاديمية الفورمولا 1، فإن انتصارها الأهم كان إجبار واحدة من أكثر الصناعات سرية في العالم على فتح أبوابها أمام النساء.



واستعرضت الصحيفة مسيرة نعومي أوساكا، التي عادت إلى ملاعب التنس لا كلاعبة فحسب، بل كرمز لثورة هادئة، فبعد أن أصبحت أماً، كسرت الأسطورة القديمة التي تقول إن الأمومة تعني نهاية المسيرة الرياضية، وطالبت بضمانات تحمي تصنيف اللاعبات الحوامل وحقوقهن المالية، وفي الوقت نفسه تحولت إلى سيدة أعمال ناجحة، مؤكدة أن الصحة النفسية وتربية طفل يمكن أن تتعايشا مع القمة الرياضية.



وتناولت الصحيفة الإسبانية أيضاً، قصة سارة ألماجرو، التي كاد التهاب السحايا أن ينهي حلمها، ولكنه لم يمسّ إرادتها، وحولت رياضة ركوب الأمواج التكيفية إلى بيان إنساني قوي، لتثمل قوة طبيعية ترفض الاستسلام للقدر، وتذكر العالم عاماً بعد عام بأن الحدود الحقيقية هي تلك التي نصنعها بالخوف.



وعرضت قصة ميشيل كانغ التي وصفتها بمهندسة إمبراطورية كرة القدم النسائية، وقالت عنها: «إذا كان هناك من لا يزال يعتقد أن كرة القدم النسائية مجرد ظل للعبة نفسها لفئة الرجال، فعليه أن يتعرف إلى ميشيل، أسست أول إمبراطورية متعددة الأندية مخصصة للنساء، مدعومة بمراكز تدريب متقدمة تعتمد على العلم وفسيولوجيا الجسد الأنثوي، وهي لا تنتظر الإذن بل تصنع القرار، وتتعامل مع كرة القدم النسائية كصناعة كاملة بهوية ومستقبل».



كما استعرضت قصة كيرستي كوفنتري التي احتاجت الحركة الأولمبية إلى 130 عاماً حتى تبدأ في الحديث بصوت نسائي، وأكدت أن وصولها إلى رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية يمثل تحولاً تاريخياً، من خلال قيادة شابة، أفريقية، ورياضية في قلب مقر لوزان، ولم يكن الأمر مجرد منصب، بل كسر لسقف زجاجي بدا طويلاً أنه مستحيل الاختراق.



واختتمت الصحيفة تقريرها متحدثة عن أليسون فيليكس، مشيرة إلى أنه حتى بعد اعتزالها، بقي تأثيرها أقوى من أي ميدالية، ومن خلال علامتها التجارية، خاضت أهم معاركها بالدفاع عن حقوق الأمهات في الرياضة، وأجبرت الشركات الكبرى على توقيع بنود حماية للأمهات، وتوفير مرافق لرعاية الأطفال في الملاعب، لتضمن أن أي رياضية بعد اليوم، لن تضطر للاختيار بين حلمها وعائلتها.