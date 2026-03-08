التداوي يحتفظ بلقب «طائرة دورة ند الشبا».. و«زعبيل 2» بطل السلة الثلاثية



نجح فريق التداوي في الاحتفاظ بلقب بطولة الكرة الطائرة ضمن فعاليات النسخة الثالثة عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي اختتمت فعالياتها مساء أمس السبت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وتقام الدورة سنوياً خلال شهر رمضان المبارك بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».



وجاء تتويج التداوي باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق «يازار» بنتيجة 3 - 2، في لقاء مثير امتد لـ5 أشواط، وبالرغم من سيطرة «يازار» وفوزه بنتيجة الشوطين الأول والثاني 21 – 25 و 14 – 25 إلا أن «التداوي» قلب تأخره وتمكن من انتزاع نتيجة الأشواط الثلاثة بواقع 25 – 21 و25 – 20 و15 – 7.



قام بتكريم الفائزين، خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وإسماعيل الهاشمي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وحسن المزروعي مدير الدورة، بحضور الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.



وحصل فريق التداوي، الذي يضم عدداً من نجوم فريق كونيو الإيطالي، على جائزة المركز الأول التي تقدر بـ600 ألف درهم، فيما حصل فريق «يازار»، الذي يضم نخبة من نجوم الدوري الإماراتي للكرة الطائرة على جائزة مالية تقدر بـ500 ألف درهم، ونال فريق السماوي صاحب المركز الثالث جائزة تقدر بـ400 ألف درهم.



واستحوذ فريق «التداوي» على الجوائز الفردية، إذ فاز لاعبه ميشيل فيدريزي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، ولاعبه دومينيكو كافاتشيني بجائزة أفضل ليبرو، كما فاز لاعبه لورينزو سالا بجائزة أفضل مرسل، فيما حصل حمزة حمدي الصافي من فريق «يازار» على جائزة أفضل حائط صد، وتُوِّج ميشيل بارانوفيتش من فريق التداوي بجائزة أفضل معد، وفاز أنتون من فريق السماوي بجائزة أفضل ضارب.



كما كرم خلفان بلهول عدداً من الرعاة والداعمين للدورة، وتسلم الدروع كل من: أحمد الحسيني، من الراشدين للاستثمار، وعبدالله الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات – المجمعات والمناطق الحرة دي بي ورلد دول مجلس التعاون الخليجي، وراميش سيدامبي الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، وسالم دهماني الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي الحرة، وعبدالرحمن أمين مدير إدارة القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام وشوقي سجواني عضو مجلس إدارة شركة داماك العقارية.



كما شمل التكريم هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مجموعة التداوي للرعاية الصحية، شرطة دبي، ميدان، ودبي الصحية. وفي ختام منافسات بطولة الكرة الطائرة، تم تكريم الطاقم التحكيمي للمباراة النهائية والكوادر الإدارية العاملة في تنظيم البطولة.



من جهة أخرى، أحرز فريق «زعبيل 2» لقب فئة الرجال المفتوحة في منافسات كرة السلة الثلاثية 3X3، وحل فريق «زعبيل 1» في المركز الثاني، وجاء فريق «بولرز» ثالثاً، وفي منافسات السيدات المفتوحة، أحرز فريق «فاير سكواد» المركز الأول، وجاء فريق «سندريلا ستوريز» في المركز الثاني، وحل فريق «ستيلرز» ثالثاً.



وفي فئة تحت 17 سنة، نال فريق دبي هوبس إيليت المركز الأول، فيما جاء فريق وايلدكاتس في المركز الثاني، وحل فريق لاست شوت في المركز الثالث. وشهدت البطولة منافسة قوية بين الفرق استمرت إلى اللحظات الأخيرة في كل مباراة، كما حظيت بحضور جماهيري واسع طوال أيام البطولة.