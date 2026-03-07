«الحرس الوطني» بطل «شد الحبل» في دورة ند الشبا للمرة الثالثة





احتفظ فريق الحرس الوطني بلقب بطولة شد الحبل، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمّع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».



وقام الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بتتويج الفائزين بحضور حسن المزروعي مدير الدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة.

وجاء تتويج الحرس الوطني بلقب بطولة شد الحبل في فئة الدوائر والمؤسسات الحكومية للمرة الثالثة بعد فوزه على فريق وزارة الدفاع الذي حل في المركز الثاني بعد منافسات مثيرة ومتكافئة شهدت ندية وقوة في الأداء وحظيت بمتابعة وتشجيع جماهيري كبيرين، في حين حصل فريق القوات الجوية على المركز الثالث بعد فوزه على فريق الدفاع المدني - في دبي.



وفي فئة الناشئين فاز فريق نادي الحرس الأميري الرياضي بالشارقة بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق إيه 25 جيم الذي حل في المركز الثاني، وحصل فريق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على المركز الثالث بعد فوزه على فريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.



وفي الفئة المجتمعية فاز فريق المهدوي والحربي بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق أكاديمية آي إف بي بي الرياضية الذي حصل على المركز الثاني، في حين حل فريق ليفل آب في المركز الثالث بعد فوزه على فريق جلوبال.





الطائرة



من جهة أخرى، حصل فريق السماوي الذي يضم لاعبي فريق بني ياس الإماراتي على المركز الثالث في بطولة الكرة الطائرة، بعد فوزه على فريق إم آي إن إنفستمنت بنتيجة (3 - 0)، حيث استهل فريق السماوي المباراة بالفوز في الشوط الأول بنتيجة 25 - 21، كما تمكن بسهولة من الفوز بالشوط الثاني بنتيجة 25 - 14، وأنهى السماوي المباراة بالفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25 - 20. وسلم حسن المزروعي وعادل البناي الميداليات الفضية إلى الفريق الفائز.



السلة الثلاثية



تأهل فريقا زعبيل 1 وزعبيل 2 إلى نهائي بطولة كرة السلة الثلاثية (3×3) لفئة الرجال، بعد منافسات قوية في نصف النهائي، حيث تمكن فريق زعبيل 1 من الفوز على فريق دبي 3×3 في اللحظات الأخيرة بنتيجة 8 - 7، كما فاز فريق زعبيل 2 على فريق تيم وورك بنتيجة 16 - 11.



وفي فئة السيدات تأهل فريق سندريلا وفريق فاير سكواد إلى النهائي، وذلك بعد فوز فريق سندريلا على فريق ستيلرترس بنتيجة 17 - 9، وفوز فاير سكواد على فريق بلاك مامبا بنتيجة 13 - 11.

وفي فئة الناشئين تأهل فريقا دبي هوبس إيليت وفريق وايلد كاتس إلى النهائي بعد فوزهما على فريق إن بي إيه وفريق لاست شوت.