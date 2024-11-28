أرضاً وجواً وبحراً.. 55 فعالية رياضية في دبي تزامناً مع انطلاق موسم الشتاء

تزامناً مع دخول موسم الشتاء، وبعد النجاح المبهر لتحدي دبي للجري الذي استقطب 278 ألف مشارك من مختلف الجنسيات الأحد الماضي، تواصل دبي تقديم تجارب رياضية استثنائية لسكانها وزوارها عبر مجموعة من البطولات الرياضية، حيث تستضيف ما يقرب من 55 فعالية رياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بداية من اليوم حتى نهاية العام الجاري، وتشمل هذه الفعاليات مختلف أنواع الرياضات، إلى جانب الرياضات الجوية والبحرية، وتشمل القائمة بطولات رياضية محلية ودولية ومؤتمرات وغيرها من الفعاليات الرياضية بمشاركة آلاف الرياضيين وحضور عشرات الآلاف من المشجعين من جميع أنحاء العالم، ما يرسخ مكانة دبي وجهة سياحية مفضلة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة خلال هذه الفترة من العام التي تقترب من ذروة الشتاء.

ويعكس هذا الزخم والنشاط على مستوى الفعاليات ما تملكه دبي من عناصر جذب عديدة، مدعومة ببنية تحتية متطورة ومرافق سياحية مصممة وفق أعلى المعايير الدولية وقطاع خدمات على مستوى عال، كما يعكس المكانة التي أصبحت تحتلها الرياضة كقطاع حيوي باعتبارها مساهماً رئيسياً في نمو النشاط السياحي.

وتحفل أجندة دبي بمجموعة حافلة من البطولات والمؤتمرات والفعاليات الرياضية خلال الأيام المتبقية من عام 2024، أبرزها رالي دبي الصحراوي الذي ينطلق غداً، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تصادف نسخة هذا العام مرور 45 عاماً على انطلاقة الرالي.

كما تعد بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات، التي تنطلق منافساتها غداً وتستمر حتى 8 ديسمبر المقبل، واحدة من أبرز الفعاليات في المنطقة باستقطابها أفضل القافزين في العالم، ومن المقرر أن تقام منافساتها في موقعين مختلفين، الأول على شاطئ الصفوح «بين القصرين» الذي يعد من أفضل الشواطئ في العالم وسيحتضن مسابقة دقة الهدف، فيما ستقام منافسات بطولة التزحلق على الماء في سكاي دايف دبي، وتنطلق بعد غدٍ السبت بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي وسيستقبل ملعب «ذا سيفنز» أفضل 12 فريقاً دولياً للرجال والسيدات، وتختتم البطولة الأحد.

وعلى مدار شهر ديسمبر تستضيف دبي مجموعة من الفعاليات مثل دوري كرة السلة للمحترفين وكأس المحاربين للريشة الطائرة، بطولة تحدي دبي العالمي للموانع، وبطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات - جائزة دبي الكبرى 2024» والتي تمثل ختام فعاليات موسم السباقات العالمية لسنة 2024 والذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر المقبل، على شواطئ جميرا، أمام الواجهة البحرية، حيث سيتم وضع المسار المناسب أمام الجماهير قبالة شاطئ كايت بيتش وشاطئ نسناس بيتش.

كما تضم قائمة الفعاليات لشهر ديسمبر سباق نصف ماراثون المرموم الصحراوي للجري، ثم الحدثين الأبرز وهما مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل دبي جلوب سوكر، والمقرر إقامتهما في 27 ديسمبر المقبل.

وتستهدف استراتيجية مجلس دبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، إطلاق المبادرات وتحقيق إنجازات كبرى على مستوى الناتج المحلي، وإطلاق مبادرات لتعزيز مكانة الرياضة في مجتمع واقتصاد دبي وتعزيز مكانة الإمارة على خارطة الرياضة العالمية.

وتطمح خطة مجلس دبي الرياضي الممتدة من 2023 وحتى 2033، إلى تحقيق نمو كبير في القطاع الرياضي خلال هذه السنوات تكون حصيلته زيادة إسهام الرياضة في الناتج المحلي من 2 إلى 4 %.

أبرز الفعاليات



جولة أساطير البادل العالمية

رالي دبي الصحراوي

بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات

بطولة الشتاء للغولف

بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي

سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية

دوري كرة السلة للمحترفين

تحدي دبي العالمي للموانع

ليلة أبطال إيبا للملاكمة

بطولة دبي للياقة البدنية

بطولة البادل للدوائر الحكومية

سباق كأس أوروبا لقوارب التنين

بطولة السلم للدراجات الهوائية

كأس العالم للمحامين - لكرة القدم

مهرجان الجري على الشاطئ

بطولة العالم للزوارق السريعة إكس كات - جولة دبي

مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل دبي غلوب سوكر



