بطولة العالم للسبارتن تنطلق اليوم

تنطلق اليوم منافسات النسخة الرابعة من بطولة العالم للسبارتن 2024، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، ومنظمة سبارتن العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، وتستمر حتى الأول من ديسمبر.

يشارك في المنافسات نخبة من الرياضيين على مستوى العالم، والناشئين والفرق المتأهلة، إضافة إلى المشاركين في السباقات المجتمعية المخصصة لمختلف الأعمار.

تعد البطولة واحدة من أهم وأكبر بطولات التحدي والقدرة للياقة البدنية، وتمثل أقوى سباقات العقبات والحواجز في العالم، ما يجعل تنظيم الحدث امتداداً ناجحاً لخطط استقطاب الفعاليات العالمية الكبرى التي ترسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للرياضة والرياضيين.

ويشهد اليوم الأول للبطولة سباقاً ليلياً جديداً للإناث لمسافة 5 كم، يضم 20 عائقاً، ما يتيح لهن المنافسة بخصوصية وسيتم اجتياز العوائق عبر الكثبان الرملية لصحراء الوثبة.

ورحب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالمشاركين من مختلف أنحاء العالم، متوقعاً نسخة رابعة جديدة مليئة بالتشويق والمنافسة، في ظل الخيارات متعددة للسباقات التي تتيح الفرصة لمختلف مستويات اللياقة البدنية المشاركة فيها، بما في ذلك سباقات الناشئين، وسباق السيدات المسائي الذي يوفر الخصوصية الكاملة للمشاركات من مختلف الجنسيات وفئات المجتمع.